Educazione finanziaria, “Fin 4 Teen”, il programma di Sellalab dedicato agli studenti

Fin 4 Teen, il programma nazionale di educazione finanziaria e imprenditorialità ad impatto per ragazzi tra i 12 e i 19 anni, arriva in provincia di Salerno, coinvolgendo 120 studenti dell’Istituto Comprensivo Alfonso Gatto di Battipaglia. Il ciclo di incontri aiuterà le giovani generazioni ad apprendere l’uso consapevole del denaro e sviluppare una mentalità imprenditoriale responsabile.

È questo l’obiettivo della nuova edizione di “Fin 4 Teen”, il programma promosso da Sellalab, la piattaforma di innovazione a impatto del gruppo Sella, realizzato in collaborazione con la WeDo Academy fondata dal professor Daniele Manni – primo docente italiano a vincere il prestigioso GESS Education Award. Dopo la tappa iniziale di Lecce e quella di Salerno, l’iniziativa si terrà anche a Roma, Torino e Biella.

Fin 4 Teen coinvolgerà i 120 studenti in 18 ore di formazione su temi quali la gestione del risparmio e degli investimenti, la conoscenza del credito e delle assicurazioni, la preparazione al futuro finanziario e lo sviluppo della mentalità imprenditoriale con i suoi riflessi sociali e di impatto positivo.

Il percorso è patrocinato del Comune di Battipaglia e si avvale della collaborazione di GRUV, laboratorio di innovazione campano, che curerà le attività di co-creazione degli studenti finalizzate a ideare soluzioni innovative con un impatto concreto sul territorio.

Al termine è prevista l’organizzazione di un hackathon: un incontro a squadre in cui i partecipanti saranno chiamati a mettere in pratica le competenze acquisite per rispondere a sfide del territorio con soluzioni innovative. Il team che si aggiudicherà l’hackathon avrà l’opportunità di partecipare alla sfida finale presso l’Open Innovation Center del gruppo Sella di Torino, confrontandosi così con i vincitori provenienti da tutta Italia.

“Questa nuova edizione di Fin 4 Teen conferma l’impegno di Sellalab nel sensibilizzare le nuove generazioni su temi fondamentali come l’educazione finanziaria, ponendo così le basi per una maggiore consapevolezza tra i giovani sulla gestione delle risorse e stimolandoli allo stesso tempo ad affrontare le sfide dell’innovazione e della sostenibilità, per realizzare un impatto positivo sui territori in cui ognuno vive e opera” afferma Domenico Lopriore, Head of Open Innovation & Sellalab di Banca Sella.