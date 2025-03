Provincia, sarà Napoli vs Rinaldi

Il Partito Democratico e le forze della coalizione di centrosinistra hanno presentato la candidatura del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli alla Presidenza della Provincia di Salerno.

Numerosi gli amministratori salernitani che hanno sostenuto e sottoscritto la candidatura deposita dal capogruppo PD a Palazzo S. Agostino e Sindaco di Pellezzano Francesco Morra.

“Enzo Napoli – dichiara il Segretario Provinciale del Partito Democratico Enzo Luciano – potrà contare sul sostegno unanime e forte di tutti i sindaci ed amministratori del PD e dell’ampia coalizione di centrosinistra. Il nostro è un candidato autorevole, competente, unitario. Guiderà una coalizione forte e capace di realizzare gli importanti programmi di sviluppo di tutte le diverse realtà territoriali del nostro territorio provinciale”.

“Giuseppe Rinaldi è un uomo di valore oltre ad essere un ottimo sindaco. La sua esperienza amministrativa e politica affonda le radici nel territorio, tra la gente, a contatto con i bisogni veri dei cittadini. In questi anni, militando e ricoprendo ruoli nello stesso partito, ho avuto modo di apprezzarne le doti sia umane che politiche”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri a margine della presentazione, a Salerno, della candidatura a presidente della Provincia per il centrodestra del primo cittadino di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi. “Siamo di fronte, ancora una volta, ad una elezione ‘anomala’ che, va ricordato, a causa della Riforma Delrio voluta del Pd, non vedrà la partecipazione dei cittadini. Il centrodestra, anche in questa occasione, si presenta unito e determinato nel sostenere la candidatura di Rinaldi. Un sincero ringraziamento – aggiunge Vietri – va ai 500 amministratori della provincia di Salerno che hanno sottoscritto con convinzione la sua candidatura. Ringrazio il commissario regionale di FdI, Senatore Antonio Iannone, per la sua costante e proficua attenzione per il partito salernitano e i nostri territori. Ringrazio anche il coordinatore provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore, il responsabile enti locali Italo Cirielli, l’europarlamentare Alberico Gambino, il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, i consiglieri provinciali, i coordinatori di zona, tutti i dirigenti e gli amministratori locali di Fratelli d’Italia per la grande mobilitazione di questi giorni. Ora l’appello è rivolto a quei tanti sindaci e consiglieri comunali civici, che non hanno la tessera del Pd e che non si riconoscono nel deluchismo e nella sua ristretta cerchia di potere. Votare Rinaldi significa dare forza ad una alternativa amministrativa e politica che, giorno dopo giorno, si sta rafforzando in provincia di Salerno e in regione Campania” conclude Vietri.