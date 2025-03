Il Liceo Alfano I omaggia Stephen Biko

Sarà inaugurato alle ore 10,30 venerdì 21 marzo, giorno di primavera Il Giardino dei Giusti a Salerno presso il giardino adiacente la sede distaccata del Liceo “Alfano I” di Salerno, con il patrocinio della Provincia di Salerno, in Via Raffaele Mauri 63. Sarà piantumato un albero e realizzata una targa dedicata a Stephen Bantu Biko, riconosciuto “ giusto tra i giusti” dalla Fondazione” Gariwo “di Milano.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di sensibilizzare la cittadinanza e le nuove generazioni a coltivare la memoria di chi ha compiuto atti umanitari in difesa dei diritti umani in modo disinteressato e senza aspettarsi mai nulla da nessuno, ma solo per impegno civile e umano.

Biko ha avuto recentemente tale riconoscimento già in altri giardini d’Italia e questo sarà il quarto albero piantato in suo nome in Italia, con la targa del Liceo “Alfano I” che ne ricorda l’esempio e l’impegno in difesa del popolo sudafricano.

“Biko non ha mai fatto ricorso alla violenza nella sua lotta contro le ingiustizie dei governi dell’apartheid; l’acquisizione di una “coscienza”, che egli propugnava presso i neri e le altre etnie discriminate del Paese, era volta alla realizzazione di una società multietnica in cui fosse evitata la fase transitoria di rivalsa violenta dei neri contro i bianchi. Attivista anti-apartheid pagò con la vita il suo impegno contro la discriminazione razziale” come ha dichiarato Sara Carbone, storica e docente che ha dedicato alla sua storia un libro recentemente presentato qui in città.

Gariwo ( acronimo di Gardens of the Righteous Worldwide) dal 1999 lavora per far conoscere i Giusti perché la memoria del Bene sia un potente strumento educativo e serva a prevenire genocidi e crimini contro l’Umanità.

Dal Parlamento europeo la Fondazione Gariwo ha ottenuto la Giornata dei Giusti, che ogni anno si celebra il 6 marzo.

I Giardini sono come libri aperti che raccontano le storie dei Giusti.

Sono spazi pubblici, luoghi di memoria ma anche di incontro e di dialogo, in cui organizzare iniziative rivolte a studenti e cittadini per mantenere vivi gli esempi dei Giusti non solo in occasione della dedica dei nuovi alberi, ma durante tutto l’anno. Questo lo scopo della realizzazione del Giardino di Salerno, in Via Raffaele Mauri, in un luogo dove hanno sede uffici dell’Amministrazione provinciale, un Asilo Nido Comunale e un Liceo.

Il termine Giusto è tratto dal passo del Talmud che afferma “chi salva una vita salva il mondo intero” ed è stato applicato per la prima volta in Israele con i Giusti tra le Nazioni onorati nel Giardino di Yad Vashem, in riferimento a coloro che hanno salvato gli ebrei durante la persecuzione nazista in Europa. Gariwo è nata con l’intento di estendere tale esperienza dalla memoria della Shoah a quella di tutte le persecuzioni contro gli esseri umani.

All’iniziativa parteciperanno gli studenti con i docenti del Liceo “Alfano I”, la dirigente scolastica del Liceo Elisabetta Barone, la delegata della Fondazione “ Gariwo “Bianca Senatore e il consigliere provinciale delegato alla Cultura Sindaco di Pellezzano Francesco Morra.