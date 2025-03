Scafati, sconfitta pesante contro Tortona

Imponente prova di forza della Bertram Tortona in Via della Gloria, non c’è scampo per la Givova Scafati di coach Marco Ramondino. Un terzo quarto monumentale (13-33) di capitan Luca Severini e soci è la ciliegina su una torta perfetta per coach Walter De Raffaele, la cui squadra tira col 65% da 2 punti e col 45% da 3.

Non c’è tempo per recriminare, domenica 23 marzo, con palla a due ancora alle ore 19:00, alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano arriva Napoli per un derby che può essere crocevia fondamentale della stagione.

LA CRONACA DEL MATCH

QUINTETTI

SCAFATI: Cinciarini, Gray, Anim, Sorokas, Akin.

TORTONA: Kuhse, Vital, Weems, Gorham, Zerini.

PRIMO QUARTO

Il capocannoniere del campionato inizia subito con le marce alte: di Rob Gray la prima sgasata del match. Lotta furibonda tra Zerini ed Akin sotto le plance, un generoso Anim regala il primo vantaggio del match alla Bertram al 3’, 2-4. Difese meglio degli attacchi in avvio, Tortona sfrutta qualche rimbalzo offensivo di troppo concesso dai locali e tiene la testa avanti a metà della prima frazione (6-10). I lunghi tortonesi sono una spina nel fianco per il rientrante Akin e compagnia, coach Ramondino è costretto a ricorrere al primo timeout a 3:41 dalla sirena numero uno, 6-14 il punteggio. Capitan Pinkins di pura voglia s’iscrive a referto, Anim mette la prima tripla della serata gialloblù prima e subisce il fallo in attacco di Weems poi, ma i bianconeri tornano subito a +8 con la tripla di Vital, 13-21 al 9’. Dopo due errori banali Maxhuni si sblocca dalla lunetta, l’ultimo possesso del quarto scafatese non trova fortuna con Pinkins dall’arco, gli ultimi punti sono di Baldasso in contropiede: 15-23 al 10’.

SECONDO QUARTO

Candi mette subito 10 lunghezze di vantaggio tra Bertram e Givova in apertura di quarto, Severini da oltre l’arco dei 6.75 è una sentenza, Sorokas prova a ricucire ai liberi e con la schiacciata, ma il passivo al 12’ non è da poco: 19-31. I padroni di casa cercano il bandolo della matassa senza trovarlo, Denegri e Kamagate trovano facili soluzioni all’interno dell’area, Miaschi ed ancora Sorokas provano a non far scappare i piemontesi, 24-35 dopo 15 minuti di gioco. Scafati perde altri palloni sanguinosi, Vital segna due triple in rapida sequenza che fanno sprofondare i gialloblù sul -17, tre tiri liberi di Gray ed un altro canestro da campione di Gorham fissano il punteggio sul 27-43 a poco meno di 3’ dall’intervallo lungo. Anim in contropiede prova a scuotere i suoi, un’infrazione di passi di Kuhse ed un facile appoggio al vetro di Maxhuni ridanno vita alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano ad 1:35 dal ventesimo, De Raffaele chiama timeout sul 31-43. Di lotta e di governo gli uomini di coach Ramondino provano a tornare a contatto, Pinkins e Maxhuni infiammano il palazzo, ma sul gong è un tap-in di Zerini a sancire il 36-45 col quale si va negli spogliatoi.

TERZO QUARTO

Alla ripresa è subito una tripla di Kuhse a punire la difesa scafatese, Akin impreciso in lunetta e Gorham che emula il suddetto compagno di squadra, 39-51 al 22’. La Bertram vola in contropiede con Weems (2+1), Gray forza e sbaglia, Weems stavolta punisce da 3 punti e regala il nuovo massimo vantaggio ai bianconeri: 39-57. Pinkins smuove il punteggio dalla lunetta, Kuhse mette un’altra tripla, Scafati segna solo dalla linea della carità ed al 25’ si ritrova sotto di 23 lunghezze (42-65). La Givova si scioglie come neve al sole al tramonto della terza frazione sotto i colpi di una Bertram Yachts troppo più quadrata ed in palla: al 30’ eloquente il 49-78.

QUARTO QUARTO

Gli ultimi dieci minuti si aprono con 5 punti filati di Cinciarini ed un canestro di Pinkins che provano a rendere meno pesante il passivo, ma Baldasso e Severini continuano a crivellare la retina: 56-86 al 33’. La Bertram Yachts tocca il +32 a poco meno di 300” dal gong, Gray e soci cercano di ricucire parzialmente il passivo, sul finale di gara trova gloria anche il classe 2006 tortonese Farias (3 punti per lui). Al 40’ il tabellone recita 79 Givova Scafati e 102 Bertram Derthona Tortona.

Tra 7 giorni l’appuntamento è allo stesso luogo, stessa ora: c’è il derby campano con Napoli, possibile chiave di volta di un’intera stagione.

LA SALA STAMPA

Il commento di coach Marco Ramondino: «Complimenti a Tortona per la vittoria e la gara sotto tutti i punti di vista. Da parte nostra più che un’analisi tecnica ci deve essere una assunzione di responsabilità, da parte mia come allenatore, perché quando non funziona praticamente niente e si fa fatica a fare tutto è esclusivamente responsabilità dell’allenatore. Fare analisi tecnica in questo momento sarebbe spostare l’attenzione su un solo aspetto che non darebbe la fotografia della partita. È una responsabilità mia, per quello che vale questa sconfitta, nei modi e nelle proporzioni perché ripeto se la squadra fa questa prestazione vuol dire che quel lavoro fatto dall’allenatore non è adeguato».

I TABELLINI

SCAFATI: Gray 23, Sangiovanni ne, Zanelli ne, Anim 5, Ulaneo ne, Sorokas 12, Borrelli ne, Miaschi 9, Pinkins 12, Cinciarini 9, Maxhuni 7, Akin 1. ALL. Marco Ramondino. ASS. Gianmarco Di Matteo e Davide Bonora.

TORTONA: Zerini 8, Vital 9, Kuhse 6, Gorham 16, Candi 4, Farias ne, Denegri 6, Baldasso 13, Kamagate 9, Biligha 2, Severini 11, Weems 15. ALL. Walter De Raffaele. ASS. Iacopo Squarcina, Giovanni Bassi, Edoardo Rabbolini.

ARBITRI

Giovannetti-Paglialunga-Galasso

PARZIALI

15-23, 21-22, 13-33, 30-24.