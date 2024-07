Il dottor Lucio De Caro è il nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”.

“Esserci per servire” è il motto del nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, il dottor Lucio De Caro, già Luogotenente della Guardia di Finanza, attualmente in pensione, laureato in Economia e Management, che ha ricevuto il collare dal presidente uscente, il professor Antonino Sessa, Ordinario di Diritto Penale all’Università di Salerno, durante la cerimonia del “Passaggio delle Consegne “tenutasi presso il “San Severino Park Hotel”. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano” ad opera della professoressa Valentina De Caro e i saluti del dottor Dino Bruno, Assistente del Governatore Ugo Oliviero, il neopresidente De Caro ha spiegato che continuerà i progetti già avviati dal Club e altri ne realizzerà:” Proseguiremo il progetto delle “Domeniche in Salute” che prevede visite gratuite, per varie patologie, effettuate dai medici rotariani a favore delle persone indigenti del territorio. Continueremo anche il progetto di alfabetizzazione finanziaria che ha curato con successo il nostro socio Donato Loria. Vorremmo realizzare un progetto dedicato al teatro con la collaborazione dei soci del nostro Club, con quelli dei Club Interact e Rotaract, affiancati da attori professionisti e non, al fine di sviluppare le capacità creative e artistiche di ognuno e naturalmente diffondere la cultura sul territorio. Con il ricavato della messa in scena di una commedia raccoglieremo fondi da destinare ad associazioni umanitarie. Vorremmo anche organizzare una sfilata di “moda sostenibile” e degli incontri con i rappresentanti della “Guardia di Finanza “e dell’Agenzia Delle Entrate per far conoscere ai cittadini quali sono i loro diritti in caso di controlli fiscali. Vorrei anche organizzare delle giornate di “Open Day Rotary” per far conoscere il Rotary a chi rotariano non lo è e che forse potrebbe esserlo. Interagiremo con i presidenti e i soci degli altri Club salernitani con i quali realizzeremo dei progetti comuni come quello dedicato alla “Scuola Medica Salernitana” o come “Ballando sotto le stelle” organizzato dall’Inner Wheel”.

Il presidente uscente, il professor Antonino Sessa, ha ricordato alcuni dei progetti realizzati nel corso del suo anno di presidenza:” Il progetto “Aggiungi un pasto a tavola”, realizzato in collaborazione con il Banco Alimentare e con la Caritas Diocesana, grazie al quale abbiamo consegnato 3000 pasti a persone della Valle dell’Irno che vivono nel disagio; il progetto “Memoria e Solidarietà”, realizzato con gli altri Club Rotary salernitani, che il 9 maggio, in occasione della giornata in memoria delle vittime del terrorismo, ha visto la partecipazione di importanti relatori ad un convegno organizzato all’Università di Salerno e, in serata, l’organizzazione di un concerto di solidarietà al “Teatro Verdi”, presentato dalla giornalista RAI Vira Carbone, con l’esibizione della “Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri diretta dal Colonnello Massimo Martinelli, e la partecipazione del soprano salernitano Ilaria Sicignano”. Il professor Sessa ha ricordato anche la nascita del “Club Interact Salerno Nord dei Due Principati”: “ Grazie all’associazione “Salerno Rugby”, presieduta dal socio Giuseppe Forestiero, e agli amici rotariani Giacomo Gatto e Angelo Gentile; il progetto “Una Valle in Salute”, coordinato dal Past President Carmelo Orsi; e il progetto realizzato insieme agli altri Club Rotary, grazie al quale è stato possibile comprare e installare un sistema antintrusione e antifurto di ultima generazione nella chiesa di San Pietro Apostolo e dello Spirito Santo di Fisciano, retta da Don Vincenzo Pierri, dove, sull’altare settecentesco, sono stati riposizionati il 30 giugno 2024, i due angeli marmorei rubati nella notte del 2 agosto del 2000 e ritrovati il 9 agosto del 2023 dagli uomini del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze, comandati dal Capitano Claudio Mauti”. Il professor Sessa ha ricordato, inoltre, gli altri progetti realizzati insieme agli altri Club Rotary salernitani i cui presidenti presenti in sala, hanno ricevuto dal Vicepresidente, il piccolo Antonio Pio Sessa, un dono di riconoscimento: Umberto Maria Cioffi (Rotary Salerno), Sabato Cuozzo (Salerno Duomo), Camillo De Felice (Salerno Est), Ugo Sorrentino (Rotary Cava de’ Tirreni). Riconoscimenti anche ai quattro rotariani componenti del comitato organizzatore dell’evento “Memoria e Solidarietà”: Gaetano Pastore, Giuseppe Giannattasio, Alfredo Marra, Tony Ardito. Sessa ha consegnato quattro Paul Harris, il più ambito riconoscimento del Rotary ai soci: Carmelo Orsi, Michele Galderisi, Fulvio Leo, Vittorio Villari. Il presidente De Caro ha presentato i componenti del suo Consiglio Direttivo: Vice Presidente Corrado di Gaeta; Vice Presidente Vicario e Presidente sottocommissione rapporti con i giovani Antonella Cocurullo; Segretario Angelo D’Auria; Segretario Esecutivo Sirella Renda; Prefetto Luca Tepedino; Tesoriere Gaetano Apostolico; Formatore di Club Antonella Cocurullo; Facilitatore del Club Carmelo Orsi; Presidente Commissione Effettivo Vittorio Villari ; Presidente Commissione Fondazione Rotary Michele Galderisi; Presidente Commissione Progetti e Presidente Consulta dei Past President Fulvio Leo; Presidente sottocommissione area professionale e rapporti con l’Università, Antonino Sessa; Presidente dell’Amministrazione con Delega e componente commissione Azione per i giovani Maria Rosa Fortunato; presidente Azione Internazionale e Azione interesse pubblico Claudia Petraglia; Presidente Immagine Pubblica Donato Loria; Delegata Interact Sonia Sorgente. Il Presidente De Caro ha salutato anche i nuovi presidente dei Club Rotary di Salerno che saranno i suoi compagni di viaggio: Rino D’Alessio (Rotary Salerno), Eduardo Grimaldi (Rotary Salerno Duomo), Raffaele Brescia Morra (Rotary Salerno Picentia) e la presidente del Club Inner Wheel Salerno Carf, Daniela Vessa Pezzuto. Il Governatore del “Distretto Rotary 2101” Antonio Brando, ha ricordato il suo motto:” Camminare Insieme…Servire con gioia”. Camminare insieme verso il prossimo, servendo con gioia, ma soprattutto avendo la capacità di trasformare vite, di intercettare le criticità, di soddisfare i bisogni, di risolvere i problemi e riportare l’uomo al centro del mandato rotariano. Tutti insieme, lasciando un’impronta sul terreno, agendo ricordando le nostre parole guida: diversità, equità, inclusione e condivisione, potremo seguire un nuovo percorso, cambiare passo, attuare il cambiamento e vivere la “Magia del Rotary”. Il Governatore Brando ha ricordato anche che il “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” è stato gemmato dal “Rotary Club Salerno Est” nell’anno sociale 2008/2009, quando era il presidente del Club di cui è socio:” In questo Club si pratica il Rotary del fare che è quello che ci piace.” Sono intervenuti per un saluto: il Formatore Distrettuale Laura Giordano e il Presidente del “Rotaract Club Campus” Mariano Melchionda. Ad aprire la serata è stata la musica proposta dal gruppo “Rock Planet” con Mario Tamponi voce e chitarra, Marco Napoletano alla batteria, e Nicola Lombardi al basso, che hanno proposto brani di un repertorio pop,rock, blues internazionale. (Foto di Angelo Rainone).

