Oltre cento persone visitate gratuitamente presso la Parrocchia di San Demetrio di Salerno grazie ai Club Rotary e Rotaract: “Salerno Duomo” e “Salerno Est” e al Comune di Salerno, nell’ambito del progetto distrettuale “Le Domeniche della Salute”, dedicato alle persone meno abbienti.

Centotrentuno visite gratuite, pneumologiche e dermatologiche, sono state effettuate questa mattina, dai dottori Natalino Barbato (Pneumologo) e Fabiana Errico (Dermatologa) presso i locali della Parrocchia di San Demetrio in Via Dalmazia, presieduta da Don Rosario Petrone, grazie al “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto da Eduardo Grimaldi, al “Rotary Club Salerno Est”, presieduto da Edoardo Ventura, con la collaborazione dei rispettivi Club Rotaract presieduti da Francesco Della Valle e Aldo Addesso , con il patrocinio del Comune di Salerno, nella persona del Sindaco Vincenzo Napoli e dell’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Paola De Roberto. Il progetto distrettuale “Le Domeniche della Salute”, dedicato alla cura della salute delle persone meno abbienti va avanti da tredici anni come ha ricordato il presidente del “Rotary Club Salerno Est” Edoardo Ventura:” Un progetto importante, fortemente voluto dal Governatore del “Distretto 2101”, il dottor Antonio Brando, che si è reso disponibile ad effettuare, in data 11 maggio dei check -up dell’apparato uro-genitale gratuiti presso la Parrocchia Cuore Immacolata di Maria in Via Madonna di Fatima. Nella stessa data saranno effettuati anche degli screening cardiologici con il dottor Vincenzo Capuano. Il calendario prevede per il 23 marzo, presso la parrocchia di San Demetrio, degli screening odontoiatrici con i dottori Giuseppe Cimmino e Vincenzo Pignataro; e degli screening endocrinologici con il dottor Mario Infante. Il 6 aprile, sempre presso la parrocchia di San Demetrio, saranno effettuati degli screening senologici con il dottor Gaetano Pellegrino e screening sul Diabete e l’Obesità che saranno effettuati da dottor Marcello Orio. Il 25 maggio. presso la parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Via Madonna di Fatima, presieduta da Monsignor Antonio Montefusco, saranno effettuati gli screening oculistici pediatrici con la dottoressa Cristina Massaro e quelli ortopedici con la dottoressa Rossella Cirillo mente l’8 giugno saranno effettuati gli screening nefrologici con il dottor Giuseppe Palladino, neurologici con la dottoressa Rosa Napoletano e quelli odontoiatrici con il dottor Antonio Sannino”. Il presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, Eduardo Grimaldi, ha spiegato che quest’anno i due Club rotariani, “Duomo” ed “Est” hanno voluto realizzare insieme il progetto di prevenzione sanitaria.” Abbiamo voluto ampliare la nostra azione sul territorio per coinvolgere un maggior numero di persone anche condividendo il progetto con l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Salerno che ci ha concesso il patrocinio. Quello che è il nostro motto: “Servire al di sopra di ogni interesse personale” anche con questa iniziativa ha un’attuazione pratica”. L ‘Assessore Paola De Roberto ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:” Insieme ai Club Rotary e Rotaract e grazie alla collaborazione delle volontarie dell’AVO, abbiamo creato una rete per sensibilizzare le persone meno abbienti verso la prevenzione della salute offrendo screening gratuiti per varie patologie”. Il parroco Don Rosario Petrone, ha immediatamente aderito all’iniziativa e messo a disposizione i locali della chiesa:” In questo clima di solidarietà, prendersi cura dell’altro è il più bell’atto di Carità che il genere umano possa offrire: dal punto di vista umano, scientifico e spirituale. Abbiamo messo insieme la dimensione dello Spirito e del corpo”. Importante il lavoro delle volontarie dell’AVO presieduta da Giuseppe Andreotta: Anna Nappi, Lina Tartaglia, Carmela Rescinito e dei soci dei due Club Rotary: Pacifico Marinato, Antonio Capece, Giovanni Maio, Antonio Sannino, Francesco Dente e Massimino Baldi. Tutti gli screening vengono effettuati con le attrezzature mediche fornite dalla MedicalSa. A sottolineare l’importanza di fare prevenzione è stato il dottor Natalino Barbato, già Direttore dell’Unità Complessa di Pneumologia dell’Ospedale Da Procida di Salerno, attualmente Responsabile del reparto di Pneumologia della “Clinica del Sole “di Salerno, che ha “misurato il respiro”, a 75 persone, con uno strumento chiamato spirometro, ai cittadini salernitani:” Purtroppo oggi il 75% dei pazienti che soffre di broncopatia cronica ostruttiva non sa di averla e quindi non si cura. È una patologia che se non scoperta e trattata diventa cronica creando costi sanitari e sociali. Questa malattia nella fase iniziale acuta non è invalidante, lo diventa nel momento in cui non si cura. Purtroppo c’è stato un incremento del 145% di casi di broncopatia cronica ostruttiva proprio perché manca la prevenzione”. Il dottor Natalino Barbato, ha spiegato che la spirometria, è una misurazione della capacità respiratoria delle persone, proporzionata alla loro altezza, al loro peso, all’età e al sesso:” È un esame semplice da fare, come misurare la pressione; non è invasivo ed è determinante per percepire, nelle fasi iniziali, patologie importanti come la Bronchite Cronica Ostruttiva o l’Asma. Un esame che dovrebbero fare tutti, almeno una volta l’anno, in particolare i fumatori che dovrebbero farlo ogni 3/6 mesi”. La dermatologa Fabiana Errico, che ha effettuato 56 screening per la diagnosi dei tumori cutanei, controllando i nei dei pazienti prenotatisi, ha ricordato che il melanoma cutaneo è un tumore maligno della pelle influenzato da fattori genetici e dall’esposizione al sole:” Sicuramente devono evitare di esporsi troppo al sole i soggetti fotosensibili, con fototipo chiari. Anche i lavoratori che svolgono la loro attività prevalentemente all’aperto: muratori, carpentieri, contadini, hanno una percentuale maggiore di essere colpiti. È importante fare prevenzione, con almeno un controllo annuale dei nei per poter effettuare una diagnosi precoce dei tumori della pelle: è fondamentale per poter guarire al 100%”. La dottoressa ha spiegato che è importante proteggersi dal sole:” Sia con l’abbigliamento, sia con creme protettive, proprio perché la maggiore causa ambientale per l’insorgenza del melanoma è la prolungata e non protetta esposizione a radiazioni solari ultraviolette di tipo UVB. Anche chi ha un fototipo scuro, quando va al mare, deve usare delle creme protettive. È consigliabile, inoltre, evitare di esporsi al sole dalle ore 12 alle ore 16, meglio prima o dopo, quando le radiazioni solari sono meno intense”. La dottoressa ha spiegato che è importante fare prevenzione primaria già dall’età infantile:” Dai dodici anni in poi è opportuno sottoporsi annualmente ad una visita specialistica di controllo”.

Aniello Palumbo