Bomba sotto portone Municipio a Castel San Giorgio

Bomba contro il portone d’ingresso del Municipio di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, con danni e paura in centro. È accaduto stanotte poco dopo le 2.

Un ordigno – è la prima ricostruzione – è stato lanciato da una persona incappucciata. L’esplosione ha causato danni al portone e alle finestre di alcuni edifici della zona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e i Vigili Del Fuoco. Aperta intanto un’inchiesta.

“Esprimo massima solidarietà e vicinanza ai Cittadini e all’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio. Già oggi presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ed informerò la Presidenza della Commissione Antimafia. E’ un gravissimo fatto che non va assolutamente sottovalutato anche perché non è il primo che si verifica. I Cittadini onesti di Castel San Giorgio devono sapere che non sono soli”, il commento su Facebook di Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia che sui social ha condiviso le immagini dell’accaduto.