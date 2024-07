Incidente ferroviario a Centola: la Cisl Salerno e la Fit Cisl regionale chiedono interventi urgenti per ripristinare sicurezza e mobilità per il bene dei viaggiatori

In seguito allo svio di alcuni carri del treno merci avvenuto nei giorni scorsi presso la stazione di Centola, la segretaria generale della Cisl di Salerno, Marilina Cortazzi, e il segretario generale della Fit Cisl Campania, Alfonso Langella, esprimono profonda preoccupazione per i disagi causati ai pendolari e alla comunità locale. L’incidente, che ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Battipaglia e Sapri per la rimozione dei convogli, sta causando notevoli disagi a tutti i viaggiatori, con ripercussioni sulla mobilità e sull’economia della Campania.

“Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i viaggiatori e lavoratori colpiti da questo grave incidente”, hanno detto Cortazzi e Langella. “La sicurezza dei trasporti è una priorità imprescindibile e chiediamo interventi rapidi e concreti per garantire il ripristino della normale circolazione ferroviaria”.

La segretaria generale della Cisl di Salerno e il segretario generale della Fit Cisl Campania sottolineano l’urgenza di misure efficaci per prevenire futuri incidenti. “È indispensabile che vengano effettuati controlli più rigorosi e manutenzioni tempestive sulla rete ferroviaria per evitare il ripetersi di simili tragedie. Non possiamo permettere che la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori venga compromessa”, hanno puntualizzato.

In risposta ai disagi subiti, la Cisl di Salerno e la Fit Cisl Campania sollecitano anche un potenziamento dei servizi di trasporto alternativi e una maggiore assistenza ai pendolari. “Chiediamo alle autorità competenti di predisporre immediatamente soluzioni alternative per garantire la mobilità dei pendolari, come servizi di autobus sostitutivi efficienti. È fondamentale fornire un supporto adeguato a chi si trova ad affrontare ritardi e difficoltà negli spostamenti quotidiani”, aggiungono Cortazzi e Langella.

La Cisl di Salerno e la Fit Cisl Campania continueranno a monitorare da vicino la situazione e si impegnano a collaborare con le istituzioni per garantire che vengano prese tutte le misure necessarie per il ripristino della sicurezza e dell’efficienza del servizio ferroviario. “Non ci fermeremo fino a quando non avremo la certezza che tutte le problematiche sono state affrontate e risolte. La sicurezza e il benessere dei cittadini trasportati devono essere sempre al primo posto”, hanno concluso Marilina Cortazzi e Alfonso Langella.