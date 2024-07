Viadotto Gatto, Cammarota : regolare il traffico dei TIR, intervenga il Prefetto

“La vicenda del viadotto Gatto certifica senza appello la incapacità amministrativa del Comune di Salerno, ora è urgente l’intervento del Prefetto per disciplinare il traffico dei Tir”.

Lo afferma in una nota il capogruppo de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza, l’avvocato Antonio Cammarota, che porterà la vicenda nel prossimo Consiglio Comunale di Lunedi.

“Tutti sanno che per legge i Tir non possono transitare il sabato e la domenica, perché non si fa rispettare il Codice della Strada? Basterebbe un Vigile Urbano davanti al Baia Hotel”, denuncia Cammarota, “e per gli altri giorni della settimana andrebbe emanato un provvedimento con precisi obblighi di orario e un semaforo, si consentirebbe un alleggerimento del traffico nell’unica ristretta e pericolosa strada che collega Salerno ad Ovest”.

“Sono anni che chiediamo queste misure, ma evidentemente qualcosa sfugge” continua Cammarota, “ed allora intervenga il Prefetto, il problema ormai è di ordine pubblico, in una strada che ha visto troppe volte il sangue dei nostri giovani”.

“D’altro canto il problema è alla base” conclude Cammarota, “e cioè la presenza innaturale e ingiusta del porto commerciale nell’unico posto dove non può stare, un porto che va assolutamente delocalizzato, come proponiamo ormai da oltre sei anni”.