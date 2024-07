Pnrr, Lega Campania: “De Luca bocciato dai suoi stessi revisori”

“L’incapacità di amministrare di De Luca viene certificata dai suoi stessi revisori, che bocciano il presidente della Campania sulla spesa per il Pnrr. Nel 2023, la spesa si attesta in media addirittura sotto il 10%, e per gli anni a venire le previsioni sono tutt’altro che confortanti. Che dire? Quando non c’è da finanziare la sagra del caciocavallo, De Luca si conferma campione degli sprechi e della borsa dai cordoni stretti“.

Così in una nota i consiglieri regionali della Lega, Severino Nappi (capogruppo), Antonella Piccerillo, Carmela Rescigno e Aurelio Tommasetti.