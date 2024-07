È scontro tra Ronaldo e Mbappé ai quarti di finale degli Europei

Ora che le otto squadre che lotteranno per la gloria europea sono chiare, non ci resta che attendere i quarti di finale.

C’è un match in particolare, quello del prossimo 5 luglio, che ci regalerà uno degli scontri più incredibili di tutto il torneo: il faccia a faccia tra Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.

Le quote francia – portogallo riflettono tutta l’importanza di questo incontro, che genera aspettative altissime tra i tifosi, trattandosi di uno degli eventi più interessanti per gli appassionati di calcio, nonché amanti delle scommesse sportive.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo confronto.

Qual è la forma fisica dei due giocatori?

Fino a questo momento, né Cristiano Ronaldo né Kylian Mbappé hanno mostrato la loro migliore versione. Ronaldo, che a 39 anni continua ad essere una presenza influente in campo, non è riuscito a fare la differenza come nei tornei precedenti. Per Kylian Mbappé, invece, ci sono stati dei brevi momenti in cui è riuscito a emergere, senza mai arrivare ad essere l’elemento decisivo che molti si aspettavano.

Nonostante ciò, si tratta di due giocatori che nel corso della loro carriera hanno dimostrato di essere capaci di brillare, tanto che tifosi e analisti sperano ancora che diano il meglio di sé proprio in questi quarti di finale.

Aspettative dei tifosi del Real Madrid

Il duello tra Ronaldo e Mbappé ha un significato speciale per i fan del Madrid. Ronaldo rappresenta una vera e propria leggenda agli occhi dei tifosi, per via dei numerosi titoli conquistati e dei primati ottenuti durante il suo trascorso al Santiago Bernabéu. Mbappé, invece, è il nuovo acquisto stellare della squadra e ci si aspetta che segua le orme di Ronaldo, trainando il club verso nuovi successi.

Quando e dove si terrà Francia – Portogallo

Il tanto atteso scontro tra Francia e Portogallo si disputerà il prossimo 5 luglio presso il Volksparkstadion di Amburgo, uno scenario ideale per un duello di tale portata, che nessun appassionato è disposto a perdersi.

Altri scontri interessanti dei quarti di finale

Oltre a Francia vs. Portogallo, i quarti di finale di Euro 2024 offrono una serie di partite altrettanto entusiasmanti. Tra i match più attesi c’è quello di Spagna vs. Germania, un classico europeo che regala sempre grandi emozioni. La partita, che si disputerà lo stesso giorno in cui avverrà il duello tra Ronaldo e Mbappé, definirà anche chi sarà l’avversario di Francia o Portogallo durante la semifinale di martedì 9 luglio a Monaco.

Un altro scontro interessante è quello tra la formazione di Gareth Southgate e gli uomini di Murat Yakin, che si giocherà il 6 luglio a Düsseldorf. Sebbene le quote inghilterra – svizzera sembrano favorire gli inglesi, gli elvetici potrebbero dargli del filo da torcere.

Il duello tra Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé resta comunque uno dei più attesi, non solo per la qualità tecnica dei giocatori, ma anche e soprattutto per l’impatto che può avere sui prossimi sviluppi del torneo. Con tanti scontri e tutti così interessanti, saranno parecchie le emozioni che questi quarti regaleranno al pubblico.