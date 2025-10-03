Stryx, sabato 4 alla Chiesa di San Giorgio

Il concerto di chiusura della stagione 2024/2025 dell’Orchestra Filarmonica Campana vede

protagonista, in ospitalità, l’ensemble strumentale WADI con il programma “STRYX”.

In “Stryx”, sguardo e invenzione di tre giovani compositrici – la romagnola Livia Malossi Bottignole e le siciliane Maria Chiara Casà e Marilena Licata – tessono a più mani un racconto sonoro di viaggi nell’orizzonte simbolico della civiltà mediterranea, con al centro le più iconiche figure femminili delle tradizioni popolari dei territori di provenienza delle autrici, ivi comprese quelle legate al magico, all’immaginifico ed alle legende.

È un viaggio su più dimensioni, andirivieni nello spazio e nel tempo, che prende vita grazie alle composizioni e alle interpretazioni dei musicisti del WADI: un’opera aperta, in cui le musiche delle compositrici muovono da riferimenti situati del patrimonio e della

topografia italiani – come per esempio Rocchetta Mattei sulle colline bolognesi o Piazza delle Sette Fate a Palermo – e si passano il testimone senza soluzione di continuità. È insomma una ritessitura tra sogno e veglia, tra documentazione etnografica e immaginazione artistica, in cui le figure magiche del femminile delle tradizioni popolari, come le fate e le streghe, vengono connesse e ricondotte alle loro radici topico- allegoriche nelle mitologie antiche del Mediterraneo – come, per esempio le tante Ninfe delle acque e delle sorgenti di cui è costellato il territorio italiano – e che hanno informato la

cultura italiana nei secoli.

Dall’invenzione delle compositrici WADI – le tre “streghe” d’oggi – e con uno strumentario appositamente scelto per il suo potenziale evocativo delle tradizioni tra colto e popolare, prende così forma un gioco di rifrazioni e connessioni immaginifiche tra i diversi codici

musicali – tradizionali e ultracontemporanei – e i valori e le tracce storico-geografiche delle radici mediterranee nella cultura italiana, attraverso sguardi e tessiture dal punto di vista femminile.

Biglietti in vendita sulla piattaforma online Posto Riservato (€ 11,00), per maggiori informazioni visitare il

sito www.filarmonicacampana.it

