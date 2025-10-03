Stryx, sabato 4 alla Chiesa di San Giorgio

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Foodarredo progettazione e realizzazione di pasticcerie, panifici, ristoranti, laboratori alimentari, con forniture complete di macchinari professionali
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace

Il concerto di chiusura della stagione 2024/2025 dell’Orchestra Filarmonica Campana vede
protagonista, in ospitalità, l’ensemble strumentale WADI con il programma “STRYX”.

In “Stryx”, sguardo e invenzione di tre giovani compositrici – la romagnola Livia Malossi Bottignole e le siciliane Maria Chiara Casà e Marilena Licata – tessono a più mani un racconto sonoro di viaggi nell’orizzonte simbolico della civiltà mediterranea, con al centro le più iconiche figure femminili delle tradizioni popolari dei territori di provenienza delle autrici, ivi comprese quelle legate al magico, all’immaginifico ed alle legende.

È un viaggio su più dimensioni, andirivieni nello spazio e nel tempo, che prende vita grazie alle composizioni e alle interpretazioni dei musicisti del WADI: un’opera aperta, in cui le musiche delle compositrici muovono da riferimenti situati del patrimonio e della
topografia italiani – come per esempio Rocchetta Mattei sulle colline bolognesi o Piazza delle Sette Fate a Palermo – e si passano il testimone senza soluzione di continuità. È insomma una ritessitura tra sogno e veglia, tra documentazione etnografica e immaginazione artistica, in cui le figure magiche del femminile delle tradizioni popolari, come le fate e le streghe, vengono connesse e ricondotte alle loro radici topico- allegoriche nelle mitologie antiche del Mediterraneo – come, per esempio le tante Ninfe delle acque e delle sorgenti di cui è costellato il territorio italiano – e che hanno informato la
cultura italiana nei secoli.

Dall’invenzione delle compositrici WADI – le tre “streghe” d’oggi – e con uno strumentario appositamente scelto per il suo potenziale evocativo delle tradizioni tra colto e popolare, prende così forma un gioco di rifrazioni e connessioni immaginifiche tra i diversi codici
musicali – tradizionali e ultracontemporanei – e i valori e le tracce storico-geografiche delle radici mediterranee nella cultura italiana, attraverso sguardi e tessiture dal punto di vista femminile.

Biglietti in vendita sulla piattaforma online Posto Riservato (€ 11,00), per maggiori informazioni visitare il
sito www.filarmonicacampana.it

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE