E’ il weekend di Balconica a Futani

Giunto alla sua decima edizione, il 4 e 5 ottobre torna a Futani (SA) uno dei festival più peculiari d’Italia: Balconica.

Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Futani tornerà a trasformarsi in un teatro a cielo aperto, dove i balconi del centro storico si trasformeranno in palcoscenici sospesi per due giornate di musica, arte e cultura.

Ma non solo: tante le attività, fra pranzi conviviali in piazza, letteratura interattiva, laboratori, performance, trekking e tanto altro.

Quest’anno, dopo la presenza di nomi quali Bobo Rondelli, Max Collini (Offlaga Disco Pax) e Bisca, a fare da mattatori saranno Francesco Di Bella, storico frontman dei 24 Grana, e Gianluca De Rubertis (suo il singolo scala-classifiche “Pop porno” con il suo progetto Il Genio).