Storie al Femminile, nuovo appuntamento ad Ogliastro

Prosegue la consolidata rassegna letteraria “Storie al Femminile”, appuntamento ormai atteso nel panorama culturale del Cilento. Il secondo incontro dell’anno si terrà sabato 28 febbraio, alle 18, nel salotto della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano di Ogliastro.

Protagonista della serata la scrittrice Assunta Striano, che presenterà il suo romanzo “Allontanarsi dalla linea gialla” (Il Quaderno Edizioni), un’opera intensa e introspettiva che attraversa le pieghe più profonde dell’identità femminile, tra desiderio, memoria e consapevolezza.

Come da tradizione, a dialogare con l’autrice saranno il giornalista e curatore della rassegna Alfonso Sarno e Barbara Annamaria Riccio, presidente della fondazione, in un confronto aperto che accompagnerà il pubblico dentro le atmosfere e le tensioni emotive del racconto. La serata sarà arricchita dalle letture di Nunzia Schiavone, che darà voce ad alcuni dei passaggi più significativi del testo.

Il libro narra la storia di Brigida, una donna che sceglie di guardarsi dentro senza filtri. “Ho mai amato?” è la domanda che attraversa il suo viaggio interiore. Con un abito rosso e un trolley come simboli di partenza e trasformazione, Brigida si racconta con lucidità e potenza emotiva. La fame d’amore, il desiderio di felicità, la paura del rischio, il conflitto tra razionalità e intuito, il tempo delle emozioni: ogni pagina è un confronto serrato con ciò che resta delle storie sospese, dei non amori che continuano ad abitare la memoria. È estate. Fa caldo. Un treno macina chilometri mentre le parole si rincorrono nel taccuino della protagonista. Dentro o fuori? Provarci o restare fermi? Il romanzo si muove lungo quella “linea gialla” simbolica che delimita il confine tra sicurezza e coraggio, tra immobilità e scelta. Assunta Striano è una scrittrice attenta alle dinamiche psicologiche e alle sfumature emotive dell’universo femminile. Nella sua scrittura convivono introspezione, tensione narrativa e uno stile diretto, capace di restituire autenticità alle fragilità e alla forza delle sue protagoniste.

“Allontanarsi dalla linea gialla” si inserisce in un percorso letterario che mette al centro la donna come spazio di domande, trasformazione e consapevolezza. La rassegna “Storie al Femminile” si conferma così uno spazio culturale dedicato alle voci delle donne, alle loro storie e alla loro capacità di interpretare il presente attraverso la parola scritta. L’ingresso è libero.

PER INFO:

Posti limitati, è consigliata la prenotazione scrivendo al 334 6299035 – 331 2756059

www.fondazionedestefano.it

