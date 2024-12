Scafati, contro Pistoia vittoria fondamentale

Ancora spettacolo alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano, stavolta una Scafati stoica porta a casa due punti di capitale importanza contro l’Estra Pistoia.

Termina 107-102 dopo ben due tempi supplementari una vera e propria “lotta” agonisticamente parlando, con gli ospiti per larghi tratti dei tempi regolamentari al comando (toccato anche il +10 ad inizio terzo quarto) e la Givova che grazie ad un Gray da 34 punti, Cinciarini da 15 punti, 9 assist e 6 rimbalzi in 47 minuti di utilizzo, la doppia-doppia da 21 punti ed 11 rimbalzi dell’ultimo arrivato Jovanovic e non solo resta in scia e comanda il quarto periodo. Forrest a pochi secondi dal quarantesimo e Christon ad ancor meno dal quarantacinquesimo, però, hanno regalato al pubblico un match sempre più thriller, mandato in archivio da Elijah Stewart (protagonista assoluto del secondo tempo supplementare dopo una prova fatta di luci ed ombre).

Una vittoria (la prima da head coach in Serie A per Damiano Pilot) che muove, e bene, la classifica e ridà morale ad una Givova Scafati in continuo crescendo. Domenica prossima (22/12) appuntamento per il derby campano al PalaBarbuto di Napoli, palla a due alle 18:15 per un altro match che si preannuncia vietato ai deboli di cuore.

LA CRONACA DEL MATCH

QUINTETTI

SCAFATI: Cinciarini, Gray, Stewart, Pinkins (K), Akin.

PISTOIA: Christon, Forrest, Rowan, Paschall, Silins.

PRIMO QUARTO

Coach Markovski sceglie per la prima volta Andrew Smith al posto di Maurice Kemp nella rotazione dei 7 atleti stranieri a sua disposizione, in casa Givova Scafati prima volta per Nikola Jovanovic. Parte forte Pistoia, padrona del pitturato con Silins sugli scudi: 2-6 dopo i primi 120”. L’asse Christon-Silins continua a far male ad una Givova che non riesce a trovare fluidità in attacco e si affida ad un coriaceo Kruize Pinkins per restare in scia a metà del primo quarto, 8-15. Cinciarini sblocca i padroni di casa dall’arco dei 6.75, segue a ruota Miaschi, ma l’Estra continua a banchettare nell’area gialloblù: 16-19 al 7’. Forrest segna da 3, Jovanovic mette a referto i primi punti in maglia Givova, Stewart dalla lunetta impatta: 22-22 con 56” da giocare. I tentativi di Rowan e Zanelli non trovano gloria, al 10’ match in perfetta parità.

SECONDO QUARTO

Della Rosa segna da 8 metri per aprire la seconda frazione di gioco, botta e risposta tra Rowan e Stewart, Christon fissa il punteggio sul 25-30 al 12’. Prova a sbloccarsi Gray, Paschall e Sorokas s’iscrivono a referto, Rowan è una spina nel fianco per la difesa scafatese ed i toscani girano a +6 al 15’. Forrest dalla lunetta regala il massimo vantaggio di serata ai biancorossi, Miaschi e Jovanovic riportano la Givova a -3 in un amen, contro-break pistoiese: 34-41 al 17’. Scafati continua a litigare col ferro, un “long-two” di Jovanovic è l’ultimo canestro dal campo dei gialloblù nel primo tempo, che si chiude 38-45 in favore dell’Estra.

TERZO QUARTO

Dopo il cambio campo è ancora Christon a fare la voce gorssa nella metà campo offensiva toscana, +10 Estra al 21’. Jovanovic e Gray ricuciono a 7:20 dalla penultima sirena (46-50), ma gli uomini di coach Markovski non mollano la presa ed il comando delle operazioni: 48-56 al 24’. Si accende Gray, due triple consecutive del miglior realizzatore del campionato infiammano la Beta Ricambi Arena – PalaMangano e costringono la panchina biancorossa a fermare la gara. Il funambolo in maglia numero 2 continua a produrre punti, Pistoia s’affida al solito Christon ed al 27’ continua a comandare, 58-60. Segnano ancora Gray da una parte e Christon dall’altra, Miaschi di pura voglia realizza un tap-in volante, Paschall non è perfetto dalla linea della carità, un fantastico gancio di Jovanovic dà il vantaggio alla Givova (64-63), ma Silins da 3 punti è glaciale: +2 Estra al 29’. Nell’ultimo giro d’orologio Scafati segna solo dalla lunetta, Forrest all’ultimo secondo segna il 66-69 col quale si chiude il terzo periodo.

QUARTO QUARTO

Torna al lavoro Gray, Paschall e Jovanovic fanno la voce grossa nell’area pitturata, 70-71 ad 8:17 dal gong. Una serie di attacchi confusionari rendono ancor più avvincente un quarto periodo da vivere tutto d’un fiato, sale in cattedra Cinciarini, Jovanovic a rimbalzo offensivo firma il massimo vantaggio gialloblù al 34’, 75-71. Si abbassano le percentuali di Christon, Gray brucia la retina dall’arco, Paschall dalla lunetta è perfetto per il 78-73 a 5’ dal quarantesimo. Pistoia sfrutta il bonus ed accorcia ancora con Silins e lo stesso Paschall, 78-76 con 3 primi e 26 secondi da giocare. Paschall forza e sbaglia, Silins a rimbalzo corregge e subisce il fallo di Pinkins, Estra nuovamente avanti al 38’. Jovanovic rientra ed è ancora un fattore, errori da ambedue le parti, Stewart in lunetta a 52” dal termine: 2/2 e +3 Givova, 82-79. Tutto facile per Silins sull’assist di Paschall (82-81 a 45”), coach Pilot cerca il bandolo della matassa ricorrendo ad un timeout. Sbaglia Gray, la Givova ritrova il possesso dopo una carambola ed affida la palla a Stewart che guadagna altri 2 tiri liberi: fuori il primo, dentro il secondo. 83-81 con 17” sul cronometro. Markovski ha esaurito i timeout, non c’è problema per Forrest che va a depositare l’ennesima parità del match con 5” ancora da giocare. Ultimo timeout per la Givova Scafati, 83-83. Gray ubriaca la difesa toscana ed ha la possibilità di vincere il match allo scadere, ma il suo “floater” termina lungo sul secondo ferro: overtime alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

Si apre nel peggiore dei modi l’overtime della Givova Scafati: quinto fallo per un Nikola Jovanovic da 21 punti ed 11 rimbalzi. Pinkins in post-basso è una magnificenza, Forrest brucia Cinciarini, al 42’ ancora parità a quota 85. Canestro da campione di Paschall, Gray torna a segnare dalla linea della carità, lotta furibonda su tutti i palloni vaganti da cui esce “vincitore” ancora Gray: tripla del 90-87 che vale i 30 punti personali ed il nuovo vantaggio gialloblù ad 1:48 dalla quinta sirena. Sbagliano sia Christon che Gray da 2, segna Silins a pochi centimetri dal ferro a 59” dal termine del primo tempo supplementare. Silins stoppa Stewart, Rowan dal mezz’angolo non trova il fondo della retina, Christon manda in lunetta Cinciarini col fallo sistematico a 17”: perfetto il playmaker classe 1986 per il 92-89. Paschall sbaglia e non di poco, il rimbalzo è ancora di Pistoia che trova le sapienti mani di Christon: tripla del pareggio, ancora un overtime in arrivo in Via della Gloria.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

Ricomincia un match infinito, soliti protagonisti: Gray da una parte, Paschall dall’altra, 94-93 al 46’. Rob Gray s’inventa l’ennesima prodezza della sua serata, ma poi spende il suo quinto fallo personale su Silins (2/2 ai liberi) per il 96-95. Stewart torna a segnare dal campo prima, si guadagna un viaggio da 3 tiri liberi poi (quinto fallo anche per Rowan): perfetto il numero 30 e +6 Givova a 2:24 dalla sesta sirena. Deraglia Della Rosa, segna ancora Stewart da 3, Scafati vede la linea del traguardo al 49’. Silins realizza ancora per il -7, Cinciarini sbaglia dall’arco dei 6.75, 2+1 per Forrest a 37” dal cinquantesimo, 104-100. Altra gita in lunetta per Stewart, pronta risposta di un infinito Forrest con 10” sul cronometro: 106-102 e palla in mano ai gialloblù, timeout chiesto da coach Damiano Pilot. Fallo sistematico ancora su Cinciarini che stavolta non è perfetto, ma non c’è più tempo per l’Estra Pistoia: finisce 107-102 una battaglia durata ben 50 minuti.

LA SALA STAMPA

Il coach della Givova, Damiano Pilot: «C’è grande soddisfazione: martedì ci eravamo detti che oggi poteva anche crollare il mondo, ma dovevamo portare a casa i 2 punti. Sto notando grande applicazione da parte dei miei ragazzi, chiaramente abbiamo ancora tanti difetti, ma al tempo stesso enormi margini di miglioramento. Stasera è successa la qualunque, ma nel secondo tempo supplementare abbiamo dimostrato che siamo con la testa dentro questo campionato».

I TABELLINI

SCAFATI: Gray 34, Sangiovanni ne, Zanelli, Ulaneo ne, Sorokas 2, Greco ne, Miaschi 8, Pinkins 6, Cinciarini 15, Stewart 19, Jovanovic 21, Akin 2. ALL. Damiano Pilot. ASS. Davide Bonora e Domenico Chiariello.

PISTOIA: Benetti, Christon 22, Della Rosa 3, Anumba ne, Paschall 16, Pinelli ne, Rowan 11, Forrest 24, Boglio ne, Saccaggi, Smith, Silins 26. ALL. Zare Markovski. ASS. Tommaso Della Rosa, Giuseppe Valerio.

ARBITRI

Lanzarini-Borgo-Dionisi

PARZIALI

22-22, 16-23, 28-24, 17-14, 9-9, 15-10.

SPETTATORI

1713 unità.