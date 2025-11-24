“SANSEVERINO YOUNG ART 2025” Premio delle Arti III Edizione. Sabato la serata finale di premiazione

Sabato 22 novembre 2025, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città di Mercato San Severino, è stata presentata alla stampa la terza edizione di “SANSEVERINO YOUNG ART 2025”. Si è tenuta la Conferenza stampa di presentazione della terza edizione di SANSEVERINO YOUNG ART, il premio dedicato ai giovani talenti provenienti da tutta Italia, presso il Palazzo di Città di Mercato San Severino. Il sindaco Antonio Somma, con il vicesindaco e Assessore alla Cultura, nonché organizzatrice del premio Vincenza Cavaliere, hanno illustrato il programma degli eventi e dei laboratori che si terranno dal 22 al 29 novembre nel Centro Storico di Mercato San Severino; alla conferenza stampa è seguita l’inaugurazione della mostra dei finalisti del premio delle arti allestita presso gli spazi espositivi di Palazzo di Città. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, è nato per iniziativa del Comune di Mercato San Severino, in partenariato con il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno e la Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra. “Sanseverino Young Art” per la sua terza edizione ha beneficiato della collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, dell’Azienda Grafica Metelliana, del Club Lions di Mercato San Severino, dell’IPSSEOA” Manlio Rossi-Doria Avellino sede di Montoro e il patrocinio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno. Alla conferenza hanno preso parte Daniela Esposito, in rappresentanza della Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra, responsabile della Segreteria organizzativa della manifestazione, il direttore artistico, il professor Marco Alfano, storico dell’arte e curatore indipendente, la professoressa Rosaria Iazzetta, docente di scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Il progetto, che quest’anno ha come tema “Comunità, l’arte che unisce”, ha visto il coinvolgimento di molteplici agenzie educative ed associazioni operanti sul territorio, a cominciare dalle scuole del Primo Comprensivo Statale, guidato dalla dirigente Dottoressa Laura Teodosio, e quelle del Secondo Comprensivo Statale diretta dalla Dirigente Scolastica, l’ingegnere Anna Buonoconto. A partire dal 3 novembre sono state svolte varie attività: laboratori di ricerca creativa “Peer-to-Peer”, organizzati dal Liceo Artistico “Sabatini Menna” di Salerno, diretto dalla Dirigente Scolastica Renata Florimonte. È stato realizzato un Corto animato, sotto la guida della professoressa Claudia Imbimbo, che sarà proiettato nel corso della serata finale del 29 novembre; laboratori destinati agli alunni del Primo Ciclo, organizzati dall’Associazione Thule, coordinata dalla presidente Concetta Caputo. Gli alunni hanno realizzato opere collettive e un murales. Laboratori gratuiti e aperti al pubblico si terranno dal 27 al 29 novembre in Corso Armando Diaz (orario: 10,00-13,00; 15,00-18,00) con il coordinamento della Professoressa Rosaria Iazzetta e il supporto di artisti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli: le strade centrali della città diverranno la location di un evento di street art rivolto all’intera comunità cittadina. I laboratori sono aperti a quanti vorranno sperimentare l’arte della ceramica e regalare alla comunità una parte di sé, mettendo in gioco emozioni e cimentandosi in un atto creativo. Chiunque potrà creare un manufatto di argilla che andrà a costituire un tassello di un’opera artistica collettiva, tesa a realizzare una” Toponomastica” delle emozioni. Verrà realizzata un’unica grande installazione costituita da tutti i frammenti di questo “corpo sociale” che verrà esposta presso il Palazzo di Città. Sono inoltre coinvolti: gli studenti del Primo e Secondo Comprensivo guidati dalle docenti Mariarosaria Iannone e Lucia Iannone; gli istituti superiori di Secondo grado “Publio Virgilio Marone” di Mercato San Severino e “Bonaventura Rescigno” di Roccapiemonte, guidati rispettivamente dalle dirigenti Luigia Trivisone e Rossella De Luca e coordinati dai docenti Larisa Alemagna e Luigi Abate; gli studenti della Scuola C.P.I.A. Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti, diretta dalla Dirigente Maria Montuori, e coordinati dalla docente Stefania De Sio; gruppi di adulti e ragazzi del Centro di Solidarietà La Tenda, coordinati dalla dottoressa Lucia Lamberti; un gruppo di utenti del Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale ASL di Salerno, diretta dal Dottor Alfonso Bisogno. È previsto l’allestimento della mostra realizzata con le opere finaliste del Concorso Sanseverino Young Art destinato agli artisti emergenti (studenti dei Licei artistici e Artisti 18˗35 anni) presso il Palazzo di Città (aperta tutti i giorni, ore 9,00˗19,00). Il progetto culminerà, sabato 29 novembre alle ore 18,30, presso il Teatro comunale (Via Trie ste, 48), nella serata finale di premiazione del concorso. La serata sarà condotta dall’architetto e giornalista Aniello Palumbo ed allietata dall’esibizione del DJ SET Domenico Esposito. SANSEVERINO YOUNGART 2025 è dedicato alla figura dello scultore Ugo Marano (1943-2011), che ci ha indicato, in ogni sua opera, quanto l’utopia e la poesia siano necessari ad una Comunità, se questa saprà intendere per descrivere sé stessa, tempi, ritmi e parole “a dimensione umana”, e dunque, anche sovra-umana. (Comunicato Stampa inviato dal Comitato Organizzatore).

Mi piace: Mi piace Caricamento...