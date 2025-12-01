Salerno Risorsa Mare: Sicurezza, Sport e Salute, mercoledì 3 al Severi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
L’Associazione Salernitani DOC organizza, in occasione della Giornata Internazionale della
Disabilità, il convegno dal titolo: Salerno Risorsa Mare: Sicurezza, Sport e Salute” 3 dicembre – ore 9.30
Presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Francesco Severi di Salerno.

L’iniziativa mira a valorizzare il mare come luogo di educazione, prevenzione, inclusione e
sviluppo sportivo, con particolare attenzione al rapporto tra sicurezza, salute e attività
acquatiche.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico “F. Severi” Barbara Figliolia;

Il convegno vedrà la partecipazione e gli interventi di:
 Massimo Staglioli Presidente dell’Associazione,
 Giovanni Calvelli, Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno;
 Francesco Forte, specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione.

A rendere particolarmente significativa la giornata sarà la testimonianza dell’atleta paralimpica Marta Piccininno, che porterà il proprio contributo sul valore inclusivo dello sport e in particolare delle discipline acquatiche, ad accompagnarla il Consigliere delegato del canottaggio del Circolo Canottieri Irno Francesco Cappuccio.

L’evento pone al centro il mare come spazio educativo, sportivo e sociale, con l’obiettivo di
sensibilizzare studenti, famiglie e cittadinanza sui temi dell’inclusione, della sicurezza e della tutela della salute.

Il convegno è realizzato grazie alla collaborazione tra l’Associazione Salernitani DOC, il Liceo Scientifico “F. Severi” e la Capitaneria di Porto di Salerno.

