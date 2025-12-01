Allerta meteo gialla da mezzanotte

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di criticità per temporali di livello Giallo, valido dalle 23.59 di oggi alle 23.59 di domani sui settori della fascia costiera della Campania, dal casertano fino al Cilento.

L’attuale stato di instabilità meteorologica potrebbe dare luogo a precipitazioni improvvise e intense a rapidità di evoluzione.

Il quadro meteo è caratterizzato, infatti, da incertezza previsionale: i temporali potranno essere anche localmente forti, causando possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie.

Sono possibili anche raffiche di vento, fulmini, grandine.

L’allerta meteo riguarda, in particolare, le seguenti zone: (1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 2: Alto Volturno e Matese; 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno, monti Picentini; 5: Tusciano e Alto Sele; 6: Piana Sele e Alto Cilento; 8: Basso Cilento).

Tra i principali scenari di impatto al suolo delle precipitazioni si segnala un rischio idrogeologico con:

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

– Caduta massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

A causa delle raffiche di vento e della grandine saranno possibili danni alle coperture, alle strutture temporanee e la caduta di rami o alberi.

Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e di provvedere ad attuare tutte le misure di prevenzione strutturale e non strutturale.

Si raccomanda altresì di monitorare il verde pubblico e di prestare attenzione agli avvisi della Sala Operativa Regionale Unificata (SORU).

