Auguri e solidarietà al Convitto Nazionale venerdì 5

Una serata all’insegna del divertimento, quella che l’Associazione Ex Allievi del Convitto Nazionale AD 2023 ODV ha programmato per venerdì 5 dicembre a partire dalle ore 19:00.

L’appuntamento è anche l’occasione per gli ex convittori di scambiarsi i tradizionali auguri di Natale e farlo attraverso un gesto di solidarietà. I fondi raccolti infatti, saranno devoluti all’Associazione “L’Abbraccio ODV” di Salerno, che da anni si occupa di ragazzi con disabilità cognitivo-relazionale, autismo e sindrome di down.

Ad aprire la serata, l’ex allievo Lucio Bastolla, attore e regista salernitano che intratterrà gli ospiti con uno spettacolo dal titolo “Appunti sparsi di un attore”. Da anni impegnato sui palcoscenici di tutta Italia, Bastolla passa con grande maestria dai ruoli comici a quelli drammatici, dal cabaret alla commedia. Già al fianco di Vittorio Marsiglia, al cinema ha recitato in diversi film, alcuni dei quali li ha diretti come regista, tra gli ultimi: “Paspartù” (Rai 2), film di cui ha curato anche la regia e che ha visto in scena l’attore premiato con il David di Donatello, Giacomo Rizzo e ancora il film “Magari resto” diretto da Mario Parruccini con Enrico Lo Verso.

Subito dopo lo spettacolo di Lucio Bastolla, la serata continuerà nei saloni del Convitto dove, accompagnati dalla musica di un dj, si degusterà una cena natalizia curata dell’IPSEOA “R. Virtuoso” di Salerno. Alla serata organizzata dagli Ex Allievi parteciperanno anche i medici della Federazione Italiana Medici di Famiglia a Salerno.

“I tradizionali auguri natalizi saranno per noi l’occasione per offrire supporto ad una organizzazione che da anni si occupa delle fasce più fragili del nostro tessuto sociale – ha dichiarato il Presidente, il dottor Stefano Pecoraro – siano essi adulti o minori, in situazione di difficoltà sociale, economica e relazionale. Un evento di beneficenza che conferma la nostra volontà di essere presenti, attivamente, nel sociale, mettendo in campo varie iniziative”. Questa serata, ha aggiunto il presidente, “ospiterà anche i componenti della Federazione Medici di Famiglia. Una occasione in più per allargare la solidarietà e dimostrare la nostra vicinanza ai più deboli”.

