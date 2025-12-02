Saranno Lorella Di Biase, autrice di programmi di Rai 1 per la sezione giornalismo, e Massimo Pasqualone, critico d’arte e letterario, ad essere premiati il 12 dicembre ad Atrani nell’ambito del “Premio Atrani – Giornalismo e Cultura 2025”.

Istituito dall’Amministrazione Comunale di Atrani, retta dal sindaco Michele Siravo con il supporto della consigliera delegata alla cultura Lucia Ferrigno e con la direzione artistica del giornalista Antonio Di Giovanni, il “Premio Atrani -Giornalismo e Cultura 2025” vuole essere un progetto che raccoglie e premia tutte le eccellenze in ambito culturale e giornalistico, dove i premiati saranno gli “Ambassador” di Atrani che racconteranno, nel corso delle loro attività e nei settori in cui porteranno la propria professionalità, l’ “anima” del borgo costiero.

Per la sezione “Giornalismo”, quest’anno, ad essere premiata sarà Lorella Di Biase, autrice del programma Rai “Uno Mattina”. La sua firma è apparsa anche su diversi programmi televisivi e rubriche radiofoniche culturali della RAI. Ha, inoltre, collaborato con quotidiani e periodici su carta stampata ed è scrittrice, moderatrice di dibattiti e relatrice in tavole rotonde. Per la RAI ha collaborato, oltre a “Uno Mattina” (Rai1), a programmi come “Frontiere” (Rai 1), “Casa Europa” (Rai 1), “Alle falde del Kilimangiaro” (Rai3), “Brontolo” (Rai3), “Cominciamo bene Rai 3”, “I Fatti Vostri” (Rai 2), “Novecento” (Rai3), “Album” (Rai Sat), “Mosaico” (Rai educational). In Radio è stata autrice e conduttrice della rubrica radiofonica “Scambi culturali”, all’interno del giornale radio “Rai International” indirizzato ai Paesi esteri e di varie rubriche culturali sempre all’interno dello stesso giornale. In qualità di scrittrice, Lorella Di Biase ha pubblicato nel DICEMBRE 2022: “Pino Settanni. Il sogno infinito” (Archivio Luce, Marsilio Arte) e nel GIUGNO 2023: “La sofferenza nelle religioni abramitiche” (Edizioni Karol Wojtyla). Numerosi i riconoscimenti ricevuti: Premio “Hirpus d’oro” per “Ariano film Festival 2024”; il Premio “Il Libro per il Cinema”. Il Cinema per un Libro” per il “Festival internazionale del Cinema di Salerno 2024” e Menzione speciale per “Eccellenze nel Cinema”, Aracnea Film & Book Festival, 2025.

Per la sezione Cultura, verrà assegnato il premio a Massimo Pasqualone, critico d’arte e letterario che ha insegnato presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, l’Università di Teramo, l’Issr “San Pio X” di Chieti, nei corsi di Baccalaureato collegati con la Pontificia Università Lateranense. Ha al suo attivo oltre cinquecento pubblicazioni, consulenze scientifiche in enti pubblici e privati per la comunicazione, l’arte, la letteratura, la formazione e la cultura, giurie ed eventi in tutta Italia e in Polonia, Svizzera, Albania, Lituania, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Austria, Portogallo, Belgio, Canarie, Turchia, Repubblica di San Marino, Ungheria. Attualmente, tra gli altri incarichi, è direttore dell’Ecomuseo di Tollo e presiede l’“Istituto per lo studio, il recupero, la valorizzazione del dialetto abruzzese e delle lingue minoritarie in Italia” ed è consulente del “Museo Guidi” di Forte dei Marmi, della “Galleria Mariz” di Francavilla al Mare, dell’Archivio Lazzaro” di Milano, dell’“Atelier Nan Yar” di Blankenberge (Belgio), dell’Ente Mostra Artigianato Guardiese” di Apice nelle Canarie. Collabora come critico letterario e d’arte a prestigiose riviste e dirige la collana di poesia “Irdi-destinazionearte” e “La parola oltre il silenzio” delle Edizioni Teaternum. Come poeta, saggista e critico ha ricevuto duecento riconoscimenti in tutta Italia ed in Europa. Alcuni tra i suoi settecento testi critici sono stati tradotti in polacco, portoghese, francese, inglese, fiammingo, arabo, tedesco, spagnolo, albanese, giapponese, ceco, sloveno, ucraino e russo. È responsabile culturale dell’“Endas” e ha ricevuto il “Premio speciale per la Cultura” conferitogli dalla Commissione della “VI edizione del Premio internazionale di poesia, letteratura, arte visuale – Isola d’Elba”.

La cerimonia di premiazione, patrocinata dalla Regione Campania e dalla Provincia di Salerno, si terrà il 12 dicembre, presso la “Casa della Cultura” di Atrani sotto i suoi magnifici addobbi natalizi e vedrà anche la partecipazione della docente Concetta Lambiase.

Ai premiati verranno donate delle opere uniche realizzate dall’artista atranese Marcella Della Spina. La manifestazione aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Posto occupato” finalizzata alla sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne.

