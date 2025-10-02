Salerno Letteratura, Luca Crovi al Fuorifestival sabato 4

Nuovo appuntamento per il #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Sabato 4 ottobre alle 18, alla Pinacoteca provinciale di via Mercanti, arriverà Luca Crovi, autore di Andrea Camilleri. Una Storia (Salani). Conduce Corrado De Rosa.

IL LIBRO. Andrea Camilleri è stato tante cose, così tante che faticavano a stare tutte dentro una persona sola. E’ stato un bambino siciliano che si intrufola nella soffitta dei genitori e vi trova i gialli di Simenon custoditi in un sacco di juta. Uno studente scapestrato che diventa regista teatrale e alleva importanti attori. Un giovane intellettuale che entra in Rai e produce alcuni tra i programmi più iconici della storia della radio e della tv. Un artista poliedrico che da dietro le quinte contribuisce a fare grande la cultura popolare italiana. E un uomo che per testardaggine e un pizzico di fortuna incontra sul suo cammino una miriade di personaggi leggendari: da Pirandello al generale Patton, da Robert Capa alla banda del bandito Giuliano, da Papa Giovanni XXIII a Pier Paolo Pasolini, da Leonardo Sciascia a Elvira Sellerio.

L’AUTORE. Crovi ha una lunga carriera in editoria e attualmente è editor alla Sergio Bonelli Editore. Collabora con diversi quotidiani e periodici. È autore di sceneggiature, programmi radiofonici, saggi, romanzi per adulti e per ragazzi.

