Caivano Dreamin', sabato 4 al Teatro del Giullare

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 20.30, e domenica 5, alle ore 18.30, al Teatro Del Giullare di Salerno- NA, traversa Matteo Incagliati, 2/A (via Vernieri), andrà in scena “Caivano Dreamin’ – se puoi sognarlo devi farlo”, il nuovo spettacolo di Fulvio Sacco con l’organizzazione di Nu’Tracks. Dopo l’ottimo riscontro di pubblico e critica ricevuto con il precedente lavoro “Cazzimma & Arraggia”, arriva adesso una riflessione insieme profonda e ironica sul tema del sogno attraverso una storia molto originale…   

È il 25 settembre del 1926. Due improbabili della provincia di Napoli decidono di inseguire il “Sogno Americano” imbarcandosi per Ellis Island, New York. Quello che sanno, è che non hanno nulla se non la speranza, i sogni e delle bottiglie di anice che hanno come logo il disegno di un topo in pantaloncini corti con una bottiglia in mano. Quello che non sanno invece, è che questo scarabocchio nero cambierà la storia di ogni bambino sulla terra.   

 

«Lo ammetto – racconta Fulvio Sacco – non volevo raccontare la storia della bottiglia di anice nata nella provincia di Napoli e arrivata nelle mani di Walt Disney, così come non volevo raccontare che il padre di Mickey Mouse abbia potuto “rubare” il disegno del topo proprio dall’etichetta su questa bottiglia. Quello che mi sembrava interessante invece – tiene a sottolineare l’autore – era partire da questa improbabilità per sviluppare un racconto ironico di come un sogno non potrà mai e poi mai realizzarsi! Perché la cosa sicura non è che Walt Disney ha disegnato Mickey Mouse, la cosa sicura è che solo nelle sue mani avrebbe potuto essere ciò che oggi è. Non è quindi la natura o la materia dei nostri sogni che ci domandiamo in questa storia, ma è il rapporto che noi abbiamo con essi, sia nella loro presenza che nella loro assenza».   

Lo spettacolo, che gode del sostegno di IAC centro arti integrate – Matera, Pigrecoemme Scuola di Cinema – Napoli e del supporto morale di tutti quelli che hanno dimenticato il proprio sogno, vedrà in scena gli attori Christian Giroso e Fulvio Sacco.  

Coaching Armando Pirozzi – Scene Fabio Marroncelli – Costumi Nunzia Russo – Progetto sonoro Paky Di Maio – Assistente al Progetto Fabio Andreozzi  

 

Durata 50’ circa.

 

Il prossimo appuntamento è sabato 11 ottobre, alle ore 21.00, presso il Teatro Gelsomino di Afragola in Via Don Bosco 25.

 

FULVIO SACCO   

Nasce a Napoli nel 1987. Si forma, da autodidatta, seguendo vari corsi e laboratori. In teatro debutta a Parigi con Nathalie Garraud, per il progetto della commissione europea  

Cities on stage nello spettacolo “Revolution(s)” al Teatro Ateliers Berthier. Poi viene diretto da Lucio Allocca come protagonista su testi di Schisgal e Mrozek, Michele Monetta, Mario Gelardi per il Nuovo Teatro Sanità, Pino Carbone per il Progetto

Nichel, Anne Berelowich al Teatro Les 3 Pierrots di Parigi per “Natale in casa

Cupiello” (tradotto in francese) e altri. Debutta alla regia nel 2019 con “Laura” da Jean

Bernard Luc, mentre nel 2021 debutta anche come drammaturgo, insieme ad Armando  Pirozzi (Premio UBU 2016/2017), dello spettacolo “cazzimma&arraggia” prodotto e sostenuto dal Teatro Bellini di Napoli, di cui è anche regista e interprete. Al cinema è scelto da Gennaro Nunziante in “Come può uno scoglio” (film distribuito poi su SKY e Amazon prime) e in TV è diretto da Monica Vullo nelle serie RAI “I Bastardi di Pizzofalcone 3” e “Resta con me”.

 

 

CHRISTIAN GIROSO   

Nasce a Napoli nel 1988. Si forma artisticamente nel progetto “Punta Corsara” e diventa co-fondatore della compagnia stessa diretta da Emanuele Valenti. In teatro è anche diretto da Arturo Cirillo in “Fatto di Cronaca” e “Miseria e nobiltà” e da Nathalie Garraud per il progetto della commissione europea Cities on stage, dove debutta al teatro Ateliers Berthier di Parigi con “Revolution(s)”. Nel 2011 vince, con la Compagnia Punta Corsara, il premio Ubu come miglior attore under 30. In TV esordisce nella serie “Gomorra” diretta da Stefano Sollima nel ruolo di Carmine il cardillo e prende parte poi, alla serie diretta da Saverio Costanzo “L’amica geniale” nel ruolo di Antonio Cappuccio. Al cinema fa parte del film “Mixed by Erry” di Sidney Sibilla e “Sotto coperta” di Simona Cocozza.   

