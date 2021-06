Salernitana, il Gruppo Rainone smentisce trattativa per acquisizione.

Non c’è nessuna offerta della Rcm Costruzioni per acquistare la Us Salernitana1919”.Il Gruppo Rainone smentisce categoricamente le continue indiscrezioni che da alcune settimane coinvolgono la propria società e di suoi vertici nelle trattative per rilevare le quote della squadra di calcio

“Non c’è alcuna interlocuzione, né abbiamo mai avanzato proposte o fatto incontri-hanno dichiarato i fratelli Elio ed Eugenio Rainone – per il legame, l’affetto ed il rispetto che abbiamo nei confronti della città e dei tifosi, e contro chi alimenta notizie del tutto prive di fondamento, Riteniamo doveroso questa precisazione. Non basta amare una città o essere bravi imprenditori per investire in questo settore che merita competenza, esperienza e la possibilità di dedicare sforzi e impegni che non sono solo economici”.

Il gruppo Rainone augura il suo personale in bocca al lupo a chiunque sarà il nuovo proprietario, non escludendo al momento altri tipi di collaborazione.