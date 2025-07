Roy Paci ad Amalfi in Jazz venerdì 25

La monumentale scalea è pronta a trasformarsi in un anfiteatro ‘en plein air’ venerdì 25 luglio 2025 alle ore 22 per accogliere un artista che sa creare un feeling unico con il suo pubblico. Roy Paci, cantautore, trombettista, musicista, dopo aver calcato i palchi di tutto il mondo, si prepara ad inondare Piazza Duomo ad Amalfi con il suo suono unico, riconoscibile, potente. Un’immersione sonora, per vivere un’esperienza artistica fortissima, in un viaggio raffinato attraverso le mille sfumature del suo mondo musicale.

Il concerto dell’artista siciliano chiude la decima edizione di “Amalfi in Jazz”, manifestazione nata con l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano che ha visto esibirsi artisti di assoluto spessore nazionale ed internazionale.

«La scorsa settimana abbiamo avuto la voce soul di Nina Zilli, che ha incantato il pubblico. – afferma la consigliera Enza Cobalto, con delega agli Eventi e alla Cultura – Questo venerdì chiuderemo con un artista incredibile, che siamo molto curiosi di ammirare nella sua versione Jazz. L’estate di Amalfi però continua con i grandi eventi di agosto, pensati con momenti di grande intrattenimento per tutte le fasce d’età. In contemporanea è partito anche il programma per i più piccoli, con pièce teatrali, arte, attività ludiche interattive, schiuma party. L’estate ad Amalfi è sempre più divertente, con eventi sempre ad ingresso gratuito»

Roy Paci un artista eclettico, visionario, che ad Amalfi in Jazz porta una versione di sé più inedita, più intima ed elegante: esplora le radici del jazz, dello swing e della musica d’autore, con incursioni in territori latini e mediterranei. Propria al suo inseparabile strumento Roy ha dedicato il suo ultimo singolo, “Tromba” firmato con Lorenzo Vizzini (Etnagigante in licenza Altafonte): un’appassionata dedica a Sofia, la sua tromba di sempre, ma anche un testo ironico, sarcastico e critico al tempo stesso.

“Mi è venuto naturale scrivere un brano dedicato alla mia tromba Sofia, il mio tramite con il mondo da quarant’anni a questa parte, il megafono musicale squillante e a volte prepotente attraverso il quale ho sempre denunciato cose per me importanti – racconta lo stesso Roy – un suono che spesso è stato più efficace di mille parole. Accompagnato, quasi celato, da una musica dirompente e un ritmo avvolgente, questo è un testo di denuncia che racchiude tante metafore. Affiancato dal suono del mio strumento, faccio riferimento a tutte le declinazioni possibili di tromba, andando dal clima ai politicanti, ai legami tra le persone in un susseguirsi di immagini e parole che non lascia fiato”.

In 40 anni di carriera, Roy Paci ha realizzato e partecipato a più di 500 Album, collaborando con artisti del calibro di Manu Chao, Mike Patton, Negrita, The Ex, Vinicio Capossela, Gogol Bordello, Macaco, 99 Posse, Daniele Silvestri, Bombino, Caparezza, Hindi Zahra, Ivano Fossati, Subsonica, Piero Pelù, Marlene Kuntz, Frankie Hi-nrg, Tony Levin e tanti altri. Ha realizzato colonne sonore per cinema, tv e teatro ricevendo vari premi tra i quali il prestigioso Nastro d’Argento e una candidatura al David di Donatello. Con la sua band Aretuska, ha infuocato i palcoscenici europei e latinoamericani dando vita ad un suono ibrido ma personale che sposa le sue radici mediterranee con ritmi latini come samba e cumbia, così come ska, reggae, R & B e Jazz. Protagonista di dj set coinvolgenti e carichi di grande joia ed energia, portati in giro con il suo stile in giro per il mondo.

Tra gli altri progetti attivi ci sono Banda Ionica con la quale ha realizzato il primo disco al mondo di sole marce funebri; Orchestra del Fuoco ensemble di 30 musicisti internazionali specializzato in colonne sonore creato e diretto da Roy; Corleone, pura sperimentazione musicale, in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuovi orizzonti sonori; NE:SO, suoni sperimentali in un gioco tra macchine analogiche ed elettroniche, voci e note della tromba e del flicorno; Carapace, il suo primo spettacolo teatrale, scritto a quattro mani con il regista Pablo Solari, che lo vede in scena come attore oltre che musicista, accompagnato dal Corleone Ensemble.

INFO: Per chi desidera vivere la magia di una notte stellata, ammirando la Costa d’Amalfi dal mare, è possibile raggiungere l’Antica Repubblica Marinara attraverso le corse serali attivate dalla Travelmar dal 5 luglio 2025:

Andata Salerno – Amalfi ore 20:30

Ritorno Amalfi – Salerno 23:30

Per coloro che intendono raggiungere Amalfi in auto, è possibile monitorare la disponibilità dei posti nei parcheggi pubblici, in tempo reale, attraverso l’applicazione “Info Parking Amalfi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...