Tornano Le Notti dei Mulini a San Pietro al Tanagro

Un traguardo significativo per uno dei festival più amati del Vallo di Diano. “Le Notti dei Mulini” festeggia la sua decima edizione il 25 e 26 luglio, nella suggestiva e ormai iconica cornice del Parco dei Mulini di San Pietro al Tanagro. Questa edizione si preannuncia ricca di emozioni e importanti novità, consolidando il suo legame con il territorio e offrendo un’esperienza che unisce musica, cultura e natura.

Nato con l’obiettivo di valorizzare le aree interne attraverso la cultura e il turismo esperienziale, il festival si è affermato come un appuntamento di richiamo, capace di crescere in termini di presenze e di risonanza. Durante il giorno, il festival proporrà un ventaglio di attività che spazieranno da laboratori per bambini a escursioni, salotti letterari e momenti dedicati alla scoperta del patrimonio locale. Al calar della sera, il Parco si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto, animato da installazioni artistiche, luci e, soprattutto, grande musica.

Il programma musicale di questa decima edizione è di altissimo profilo:

Venerdì 25 luglio, la serata inaugurale vedrà protagonisti due giganti della musica popolare italiana: Eugenio Bennato e Tony Esposito. Un evento eccezionale che, a distanza di 30 anni, per la prima volta in Campania riunisce sullo stesso palco due artisti che hanno segnato la storia della musica del Sud. Un concerto che si preannuncia unico e irripetibile, un concentrato di tradizione, ritmo e passione mediterranea. Ad aprire la serata saranno gli organetti e le ciaramelle itineranti di Lanternina Folk Band con un repertorio di tarantelle locali.

Sabato 26 luglio, il palco si accenderà con la grande festa della pizzica e della taranta del Vallo di Diano. La serata sarà introdotta da Simone Carotenuto e i Tammorrari del Vesuvio, che porteranno in scena la tradizione delle tammurriate. A seguire, direttamente dal celebre Concertone della Notte della Taranta di Melpignano, si esibirà Antonio Amato, una delle voci più rappresentative dell’Orchestra Popolare.

Entrambe le serate si concluderanno con un dj set etnico a cura di Carlè e Be Cool in Tour, per continuare a ballare immersi nella natura.

“Le Notti dei Mulini” non è solo musica come anticipato. Il programma di quest’anno prevede un’area dedicata ai più piccoli con attività e laboratori sull’ambiente, e nuove esposizioni d’arte. Tra le novità lo stand di Greenpeace Italia e l’appuntamento di sabato 26 luglio alle 18:30 con un aperitivo letterario a cura della casa editrice indipendente Narhval edizioni, nota per il suo approccio innovativo e sognatore alla cultura.

“Quello che proponiamo non è un semplice festival, ma un’esperienza immersiva,” dichiarano gli organizzatori. “È il respiro del Parco dei Mulini che si unisce al ritmo delle nostre radici. Il nostro obiettivo è dimostrare che la cultura e la bellezza del nostro territorio sono il motore per un futuro sostenibile. Per questo, ‘Le Notti dei Mulini’ è e resterà sempre un festival ad ingresso gratuito, e questo è possibile solo grazie al fondamentale sostegno dei nostri partner e sponsor, che credono nel valore di questa iniziativa, e all’instancabile dedizione di tutti i volontari e delle realtà locali che lavorano con passione per la riuscita dell’evento.”

Il programma dettagliato e completo di tutte le attività, che includeranno trekking, visite guidate ai mulini, stand enogastronomici e un’area relax, sarà ufficializzato nei prossimi giorni sul sito web www.lenottideimulini.it e sui canali social dell’evento.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di San Pietro al Tanagro e gode del patrocinio della Comunità Montana Vallo di Diano, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e del Comune di San Pietro al Tanagro.

