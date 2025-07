Formiamoci per il futuro, giovedì 24 la seconda annualità

Giovedì 24 luglio alle ore 10.30, presso la sede dell’ONMIC in via A. Aurofino 25 a Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda annualità del progetto “Formiamoci per il futuro” (Codice progetto: 2023-PE3-00169 – CUP J54C23000620004), finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – annualità 2023.

Il progetto, promosso dall’Associazione ONMIC APS in qualità di capofila, vede la partecipazione della Fondazione Oiermo, della Cooperativa Adastra, di ONMIC Formazione Srl – Impresa Sociale e del Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Si rivolge a 130 minori tra gli 11 e i 17 anni, residenti nella città di Salerno, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa attraverso percorsi innovativi di formazione, inclusione e orientamento.

Formarsi per il futuro significa oggi più che mai garantire pari opportunità, attivare diritti e generare futuro.

Il progetto intende rispondere concretamente al crescente disagio giovanile attraverso:

• Laboratori e attività civiche, sociali e digitali, tra cui incontri formativi con la Polizia Postale sull’uso consapevole dei social media;

• Azioni di prevenzione e riconoscimento precoce del disagio minorile, con percorsi di auto-mutuo aiuto per genitori e sportelli di orientamento per giovani NEET;

• Formazione scientifica e tecnologica (STEM) finalizzata all’orientamento e all’inserimento nel mondo del lavoro;

• Un approccio integrato tra scuola, famiglia e comunità educante, con seminari e incontri pubblici per favorire la coesione sociale e lo sviluppo locale.

Il progetto coinvolgerà oltre 40 professionisti, tra educatori, psicologi, sociologi, formatori ed esperti in comunicazione e valutazione d’impatto sociale: un investimento concreto in un’alleanza educativa che guarda al futuro, con l’obiettivo di colmare i divari generazionali, sociali e di genere.

Sono già stati coinvolti numerosi istituti scolastici di secondo grado, centri polifunzionali ed enti del Terzo Settore, a conferma della forte valenza territoriale e partecipativa dell’iniziativa.

Intervengono: Giovanna Pisapia – Associzione Onmic;

Tea Luigia Siano – Onmic Formazione;

Flora Porreca – Fondazione Oiermo;

Arcangelo Pariso – Cooperativa AdAstra.

