Le funzioni del carcere per gli adolescenti spiegate dalla dottoressa Eleonora Cinque al “Rotary Club Salerno Picentia”.

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“L’IPM, l’Istituto Penale per i Minorenni, è la misura più grave che può essere comminata a un adolescente. È un tempo, uno spazio, un luogo di custodia dove il minore può permanere quando è stato condannato in via definitiva per un reato che ha commesso o quando è in custodia cautelare”. A spiegare le caratteristiche principali degli IPM, che a differenza dei carceri ordinari sono focalizzati sul percorso rieducativo dei detenuti, garantendo loro: istruzione, formazione professionale, il mantenimento dei legami affettivi e un trattamento che mira alla responsabilizzazione e alla crescita personale del minore, non solo alla punizione, è stata la dottoressa Eleonora Cinque, Dirigente Penitenziario e Consulente per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa, nata a Bologna, ma di origini salernitane, durante l’incontro organizzato all’Hotel Mediterranea dal “Rotary Club Salerno Picentia”, presieduto dal dottor Lucio Bojano, in interclub con il “Rotary Club Battipaglia” presieduto dall’ingegner Luigi Bisaccia, rappresentato dal Vicepresidente, l’avvocato Vincenzo Cestaro. La dottoressa Cinque ha raccontato di quando, lo scorso anno dirigeva l’Istituto Penitenziario Minorile di Airola, in provincia di Benevento e del lavoro di cui si occupa:” Ho superato, nel 2022, un concorso pubblico per Dirigente Penitenziario. Il Diritto si interessa delle vicende umane e il Diritto Penitenziario è tra quelli che ha più contatto con la realtà: trovo ciò molto interessante, affascinante, fonte continua di apprendimento e arricchimento. Negli ambienti in cui si soffre vi sono vite che hanno delle storie dense che attraversano tante dimensioni. Mi interessa molto l’ambito dell’adolescenza che è estremamente interessante: è pieno di speranze, naturalmente dinamico, in movimento. L’adolescente è una persona in fase di sviluppo che lotta fisiologicamente per diventare sé stesso. Il nostro lavoro è molto difficile anche se dà tante soddisfazioni, soprattutto quando si vedono i frutti del tuo lavoro: anche dei piccoli cambiamenti nei modi in cui gli adolescenti reclusi vedono il mondo rappresentano un risultato importante; se imparano a vederlo in modo un po’ diverso rispetto a quando sono entrati quello è già un grande traguardo. Ogni ragazzo che si riesce a riconsegnare al territorio per essere un cittadino che sa stare insieme agli altri in modo costruttivo per la comunità è il risultato più importante che si possa raggiungere”. La dottoressa Cinque ha spiegato che il carcere deve stare nella società e deve dialogare con essa:” Noi siamo chiamati a custodire, per un tempo, delle persone in formazione che attraversano una fase delicatissima della loro vita. Noi dobbiamo fare in modo che, nel momento in cui riconsegniamo alla comunità queste persone, dopo la misura penale, le stesse vengano reintegrate in un contesto sociale nel quale si riescano a inserire nel modo più funzionale possibile. Il nostro obiettivo è produrre un cambiamento positivo nella personalità del minorenne”. Riguardo al sovraffollamento delle carceri la dottoressa Cinque ha spiegato che ci sono dei cambiamenti in atto:” Quest’anno sono stati attivati nuovi Istituti Penali per i minorenni che hanno garantito nuovi spazi detentivi”. La dottoressa Cinque ama il suo lavoro che fa con passione: “Vorrei continuare a fare del mio meglio per fare responsabilmente il mio lavoro e cercare di fare qualcosa per questi ragazzi che hanno bisogno di essere “visti”, di essere ascoltati. Hanno bisogno di avere delle opportunità”. Nel corso della serata sono stati presentati due nuovi soci del Club: il noto giornalista salernitano Gabriele Bojano, presentato dal Past President Antonello Sada, e il dottor Vincenzo De Simone, esperto di cybersicurezza, presentato dal Presidente Lucio Bojano. Presentate dal Prefetto Rocco Di Riso le autorità presenti: l’Assistente del Governatore Roberto Loconte; la dottoressa Roberta Lakelin, Direttrice dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Salerno; la dottoressa Federica Lavanga, Magistrato presso il Tribunale per i Minori di Potenza; la dottoressa Nelly Alfinito, Magistrato presso il Tribunale per i Minori di Salerno; il dottor Franco Fiore, Magistrato presso il Tribunale per i Minori di Salerno. Aniello Palumbo

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