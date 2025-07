SalernoSounds, Lazza giovedì 24

Il set a cielo aperto di Piazza della Libertà si prepara ad accogliere la penultima serata di grande musica: dopo la straordinaria apertura del “giovane fuoriclasse” di casa Capo Plaza, il live potente e autentico di Irama con il duetto a sorpresa con Rocco Hunt, l’emozionante concerto di Brunori Sas, domani sera sul palco di SalernoSounds approda Lazza.

L’artista dei record fa tappa all’Arena Grandi Eventi con il LOCURA SUMMER TOUR 2025 che lo vede protagonista di un’estate a tutto live a coronamento di un anno straordinario all’insegna dei concerti, iniziato a gennaio con le 11 tappe da tutto esaurito nei palazzetti italiani (tra cui il PalaSele di Eboli) dove Lazza ha portato per la prima volta dal vivo l’ultimo album LOCURA, certificato Quadruplo Disco di Platino, e proseguito poi ad aprile nei club delle principali città europee, dove ha conquistato nuovi palchi internazionali esportando la sua “locura”.

Mesi densi di appuntamenti live che lo hanno traghettato, mercoledì 9 luglio, sul palco dello Stadio San Siro, per la prima volta nella Scala del Calcio: ​​un nuovo imponente passo nella sua carriera, la definitiva consacrazione nell’Olimpo della musica live italiana.

Prodotto da Vivo Concerti, il LOCURA SUMMER TOUR 2025 è l’occasione perfetta per lasciarsi travolgere dall’energia che Lazza sprigiona on stage, con una setlist pensata per ripercorrere con il pubblico la storia in musica dell’artista del roster Me Next: un percorso che ad oggi gli è valso oltre 6 miliardi di stream complessivi, e 1 Disco di Diamante, 106 Dischi di Platino e 49 Dischi d’Oro nel palmarès.

Prima del suo attesissimo show, dalle 18:30 ad accendere la musica per SalernoSounds il dj set del collettivo Cvlture.

LE INFO UTILI

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati dei circuiti TicketOne, VivaTicket, Ticketmaster, Etes, Posto Riservato. Sono previsti vantaggi esclusivi per i possessori di pass Campania>Artecard in corso di validità (info su https://www.campaniartecard.it/tour-item/salernosounds-2025/).

Il Botteghino, situato prima dell’ingresso di Piazza della Libertà lato Lungomare, tra l’Arenile di Santa Teresa e la Sala Pasolini, è aperto tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 22 e nei giorni di show dalla mattina ore 10.

All’Arena si può accedere esclusivamente dal lato Lungomare.

I varchi di accesso all’Arena saranno suddivisi per settore (PIT e POSTO UNICO).

Il varco di accesso PIT sarà sulla corsia di destra (più vicino al Botteghino), il varco di accesso al POSTO UNICO sarà sulla corsia di sinistra (più vicino al mare).

Per entrambi i settori l’apertura ingressi è prevista alle ore 17.

Start: ore 18:30. Show time: ore 21:30.

Si ricorda che per motivi di sicurezza l’intera Piazza nei soli giorni di concerto sarà inibita al passaggio di non spettatori dalle ore 07:00 alle ore 00:00 e che il parcheggio sottopiazza sarà chiuso dalle ore 16 fino a fine show.

SalernoSounds è ideato e organizzato da Anni 60 produzioni, realizzato con la collaborazione e il sostegno della Regione Campania e di Scabec, a valere sui Fondi Coesione Italia 21/27, e il supporto del Comune di Salerno. Cinque le serate in programma all’insegna dei migliori “suoni” del momento, spaziando nei generi tra scena urban e indie italiana, cantautorato ed evergreen: Capo Plaza (sabato 12 luglio), Irama (15 luglio), Brunori Sas (giovedì 17 luglio), Lazza (giovedì 24 luglio) e lo Special Event di Massimo Ranieri (sabato 26 luglio).

Tutti i dettagli su: www.anni60produzioni.com

e sui canali social:

instagram.com/anni60produzioni/ – facebook.com/anni60produzioni/

instagram.com/salernosounds/– facebook.com/salernosounds.

Mi piace: Mi piace Caricamento...