Riapre Giffoni Multicinema

Una lunga storia pronta a continuare. Riparte la programmazione del Giffoni Multicinema e lo fa in grande stile.

Da domenica 21 settembre e fino al prossimo giugno, il multisala della Multimedia Valley del comune picentino riaccoglierà il suo pubblico per una nuova avventura tutta da vivere. Dopo la pausa estiva, in coabitazione con il grande successo della 55esima edizione del Giffoni Film Festival, la Sala Blu e la Sala Verde riaprono le porte agli spettatori. Un nuovo inizio con Giffoni che aderirà all’iniziativa nazionale “Cinema in Festa” e che permetterà da domenica 21 e fino a giovedì 25 settembre di poter assistere alle proiezioni in tutta Italia al costo calmierato di 3,50 euro.

Un cammino che si preannuncia ricco di spettacoli e di emozioni, all’insegna di film, eventi speciali, giornate dedicate. Non senza sacrifici, l’Ente Autonomo Giffoni Experience ha confermato un’attività unica nel suo genere nell’intera area dei Picentini, ribadendo quella che è stata da sempre la stella polare delle proprie attività: cinema per tutti, in formato famiglia. Anche per l’intera programmazione 2025-2026, confermati gli spettacoli nel weekend. I biglietti interi costeranno 6 euro, i ridotti 5 euro (riservati ai bambini fino agli 11 anni e per gli adulti con età superiore ai 65 anni). Tra le iniziative anche la possibilità di sottoscrivere un carnet da 10 ingressi al costo di 45 euro. Tanti i servizi per i visitatori e in particolare per le famiglie: dalle sale, tra le più all’avanguardia con supporto Dolby Atmos, al parcheggio gratuito, passando per le offerte vantaggiose riservate ai clienti.

La nuova stagione cinematografica di Giffoni abbraccerà tutti, con un ricco ventaglio di proposte settimanali e che verrà ampliato nel periodo natalizio. Per la prima settimana di proiezioni, in concomitanza con l’iniziativa “Cinema in festa”, la programmazione inizierà domenica 21 fino a giovedì 24. Alle ore 17:00 il ritorno de “I Puffi – Il Film”, presentato in anteprima a Giffoni55. Quando il saggio e coraggioso Grande Puffo (Paolo Bonolis) viene rapito dai perfidi stregoni Gargamella e suo fratello Razamella (Luca Laurenti), solo una squadra di Puffi può salvarlo! Guidati da una determinata Puffetta (in originale con la voce di Rihanna), i piccoli eroi si avventurano nel mondo reale, pronti a tutto pur di riportare a casa il loro leader e salvare l’intero universo.

In contemporanea, spazio a “Il mio amico Pinguino”, in concorso a Giffoni55, la commovente storia vera di João, un pescatore brasiliano che scopre un pinguino ferito e coperto di petrolio. Dopo averlo salvato e curato, tra i due nasce un’amicizia straordinaria. Nonostante il pinguino torni in mare, la sua fedeltà lo spingerà a percorrere migliaia di chilometri per ritrovare João. Un racconto che celebra la magia della natura e il potere curativo di un legame inaspettato.

Alle ore 19:00 e alle ore 21:00 un doppio spettacolo con i due titoli più attesi del momento: “Material Love” con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, storia di una giovane e ambiziosa combina-coppie di New York si ritrova a dover scegliere tra l’uomo ideale e il suo ex, tutt’altro che perfetto. Non poteva mancare il thriller e la suspance con “The Conjuring – Il rito finale”, un nuovo, elettrizzante capitolo all’iconico universo cinematografico ispirato ad eventi realmente accaduti. Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano per affrontare un ultimo caso nei panni dei celebri investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, in un’agghiacciante e potente nuovo atto della saga che ha conquistato il botteghino globale.

Sempre in occasione dell’iniziativa “Cinema in festa”, il prossimo 25 settembre partirà la seconda programmazione di titoli: alle ore 17:00 si va a tutto gas con “Grand Prix”, il racconto di Ed & Edda in un’avventura ad alta velocità e commovente che sta deliziando il pubblico cinematografico di tutto il mondo con i suoi personaggi affascinanti. Una storia avvincente all’insegna dell’azione e umorismo.

Alle ore 19:00 e alle ore 21:00 due film: “Esprimi un desiderio”, lungometraggio presentato in anteprima nell’ultimo festival di luglio. Simone (Max Angioni) viene condannato ai lavori utili in una residenza per anziani, dove viene preso di mira da un gruppo di arzilli vecchietti capeggiati da Ettore. Quel che inizia come una guerra generazionale a colpi di sarcasmo e dispetti, si trasforma in un’improbabile alleanza. Tra ironia, tenerezza e qualche colpo basso, nasce una strana ma autentica comunità. Perché a volte, per sentirsi finalmente a casa, basta smettere di giudicare l’età e iniziare ad ascoltare le storie.

Grande attesa per “Una battaglia dopo l’altra”, film diretto Paul Thomas Anderson, vede un gruppo di ex rivoluzionari riunirsi quando un loro perfido nemico riemerge dal loro passato, dopo sedici anni di silenzio. Il gruppo avrà il duro compito di salvare la figlia di uno di loro, prima che accada l’inevitabile. Cast d’eccezione: Leonardo Di Caprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti.

Per le informazioni, per scoprire tutti i servizi e i vantaggi dell’offerta e per conoscere la programmazione di Giffoni Multicinema basta seguire i canali social di Giffoni o visitare il sito www.giffoni.it/multicinema .

