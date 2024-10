Rendiconto sociale Inps, martedì 15 in Camera di Commercio

Fa tappa anche a Salerno il ciclo di presentazione dei Rendiconti sociali regionali e provinciali dell’INPS riguardanti l’anno 2023.

Durante l’evento che si terrà martedì 15 ottobre 2024 a partire dalle ore 9.30 presso il Salone “Antonio Genovesi” della Camera di Commercio di Salerno, verranno illustrati i dati socio-demografici che caratterizzano il territorio, il numero e il valore delle prestazioni erogate dall’Istituto, dati che forniscono uno spaccato significativo della provincia di Salerno, dal punto di vista sociale ed economico, in forma comparata rispetto alle altre realtà e alla dimensione nazionale.

“La presentazione del Rendiconto sociale, oltre ad essere momento di condivisione di informazioni è l’occasione per rafforzare il dialogo e la collaborazione fra l’Inps e i molteplici interlocutori presenti sul territorio, ad iniziare dalle Istituzioni e dagli enti pubblici locali, dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese, dal mondo associativo, dai Patronati e dagli altri intermediari accreditati. Questa apertura consente all’Istituto anche di capire meglio quali sono i problemi concreti e come potere costantemente migliorare la qualità dei propri servizi, superando, laddove esistono, gli elementi critici, in una logica non autoreferenziale” dichiara il Direttore Provinciale, Giovanna Baldi.

I dati del Rendiconto saranno illustrati dal Presidente del Comitato Provinciale Sergio Mautone, dal Direttore Provinciale INPS Salerno Giovanna Baldi, dal Direttore Vicario della Sede INPS Salerno, Alberto Cicatelli, dal Coordinatore distrettuale legale INPS Salerno, Lelio Maritato con le conclusioni affidate alla Componente del Comitato di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INPS, Angela Caracciolo.

L’incontro sarà coordinato dal giornalista Aniello Palumbo.

Dopo la presentazione, il Rendiconto sarà pubblicato sul sito dell’INPS al link “Rendiconto e bilancio sociale”.