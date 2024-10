Futuro Remoto arriva a Salerno

Torna l’atteso appuntamento con la scienza: Futuro Remoto, il primo Festival italiano dedicato alla divulgazione scientifica, giunge alla sua 38-esima edizione con un’importante novità. L’edizione 2024, dal titolo CO-SCIENZE, si terrà sia a Napoli, presso Città della Scienza dal 18 al 20 ottobre, sia in tutti gli altri capoluoghi di provincia campani con eventi in programma fino al 6 dicembre.

Il ruolo delle conoscenze nelle sfide del presente

Questa edizione, intitolata CO-SCIENZE, pone al centro le scienze naturali e umane nella nostra capacità di discernere, valutare e agire. In un mondo sfaccettato e interconnesso, è sempre più importante saper navigare tra vero e falso, ordine e disordine, giusto e sbagliato. Per questo, Futuro Remoto 2024 invita il pubblico a riflettere sul ruolo cruciale delle conoscenze, di etica e coscienza nell’affrontare le sfide del presente e costruire un futuro desiderabile.

Un’edizione ricca di eventi e incontri

Oltre 400 appuntamenti animeranno l’edizione 2024 di Futuro Remoto, con un programma ricco di grandi eventi, mostre, caffè scientifici, science show, laboratori ed Escape Room. Ricercatori, scienziati e ospiti italiani e internazionali di grande prestigio dialogheranno con il pubblico sui temi più attuali della ricerca scientifica, esplorando le connessioni tra scienza e società, ricerca e tecnologia.

Un’occasione unica per avvicinarsi alla scienza

Futuro Remoto rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi alla scienza in modo coinvolgente e interattivo. Il Festival si rivolge a un pubblico di tutte le età, con un programma pensato per stimolare la curiosità, la riflessione e il dialogo.

Il Programma

Il programma del Festival sarà online prossimamente sul sito:

https://www.futuroremoto.eu/

XXXVIII EDIZIONE DI FUTURO REMOTO “CO-SCIENZE” – LE TAPPE

NAPOLI: 18, 19 e 20 ottobre – Città della Scienza;

18, 19 e 20 ottobre – Città della Scienza; SALERNO : 8 novembre – Salerno città e Campus Università;

: 8 novembre – Salerno città e Campus Università; BENEVENTO : 22 novembre – Polo Didattico e Polo Ricerca -Università degli Studi del Sannio; Auditorium S. Agostino; Palestra Unisannio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento- Centro Operativo, Benevento Ex Convento di S. Felice;

: 22 novembre – Polo Didattico e Polo Ricerca -Università degli Studi del Sannio; Auditorium S. Agostino; Palestra Unisannio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento- Centro Operativo, Benevento Ex Convento di S. Felice; CASERTA : 29 novembre – Real Belvedere di San Leucio; sede del Rettorato Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;

: 29 novembre – Real Belvedere di San Leucio; sede del Rettorato Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; AVELLINO: 6 dicembre – Ex Carcere Borbonico; UNISA sede di Avellino; UNINA sede di Avellino.

CAMP DI FUTURO REMOTO 2024

È un’iniziativa dedicata ai ragazzi tra i 15 e i 19 anni, desiderosi di esplorare il mondo della ricerca scientifica in un ambiente stimolante e interattivo. Un’esperienza di vita oltre che professionale e formativa: permette ai giovani di avvicinarsi alla scienza, alla tecnologia e ai più svariati ambiti culturali e innovativi attraverso attività coinvolgenti come laboratori, escape room, speed dating scientifici, science show ed eventi sociali.

UN INVITO A PARTECIPARE

Futuro Remoto 2024 è un invito per tutti gli appassionati di scienza, ma anche per chi desidera semplicemente ampliare i propri orizzonti e incontrare nuove idee. Il Festival è un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo della scienza nella nostra vita e per immaginare un futuro migliore insieme.

La Manifestazione è realizzata da Città della Scienza di Napoli – con il sostegno della Regione Campania, la co-organizzazione delle sette Università della Campania e la collaborazione dei principali centri di ricerca nazionali tra cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-INFN, l’Istituto Nazionale di Astrofisica-INAF, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-INGV, l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile- ENEA, il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e del Comune di Benevento, Comune di Caserta, Provincia di Avellino e Provincia di Benevento. In partnership con Campania NewSteel, il Carcere Borbonico di Avellino, la Sannio Europa S.c.a r.l.– Società in house providing della Provincia di Benevento-, il Real Belvedere di San Leucio, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Soresa-Società Regionale per la Sanità S.p.A.

Per tutte le info: https://www.futuroremoto.eu/