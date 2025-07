Ravello Festival, arrivano Stefano Bollani e Richard Galliano

Da sempre attento al dialogo tra generi e linguaggi, il Ravello Festival 2025 dedica tre serate consecutive al jazz – dal 31 luglio al 2 agosto – con un trittico di concerti che avrà per protagonisti alcuni dei nomi più significativi del panorama internazionale: tre grandi pianisti per la prima volta insieme e cioè Stefano Bollani, Dado Moroni e Danilo Rea; la cantante Roberta Gambarini; quindi, il fisarmonicista e compositore Richard Galliano.

Giovedì 31 luglio (ore 21.30) concerto già sold con Stefano Bollani, Dado Moroni e Danilo Rea per la prima volta insieme per un omaggio al pianista canadese Oscar Peterson a cento anni dalla nascita: figura centrale del jazz del secondo Novecento, Peterson costituisce lo spunto per questo inedito incontro che non sarà un “semplice” concerto celebrativo, ma una condivisione spontanea di tre interpreti molto diversi per stile e percorso, accomunati dalla profonda conoscenza del linguaggio e dello stile del Canadese.

Venerdì 1° agosto (ore 21.30) sarà la volta di Roberta Gambarini, una delle voci più affermate del jazz internazionale. Cresciuta musicalmente tra Torino e New York, nominata ai Grammy e partner artistica di Hank Jones, James Moody e Roy Hargrove, Gambarini dedica la sua esibizione a Ella Fitzgerald, regina assoluta del canto jazz. Accanto a lei, la Salerno Jazz Orchestra, formazione nata in seno al Conservatorio “Giuseppe Martucci” e diretta da Sandro Deidda, che firma anche alcuni degli arrangiamenti originali. Ospite d’eccezione Giovanni Amato e la sua tromba. Anche questo concerto è sold out.

Sabato 2 agosto (ore 21.30) chiude questa tre gironi jazz Richard Galliano, uno degli artisti più rappresentativi della fisarmonica moderna. Questo recital, intitolato Passion Galliano, include alcune sue composizioni come Chat Pître, Tango pour Claude, La Valse à Margaux, accanto ai brani di altri autori amati come Astor Piazzolla e altre pagine dedicate alla fisarmonica, strumento presente nella musica popolare di Paesi come Brasile, Argentina, Colombia, Cina, Russia, Ucraina e in tutta l’area balcanica (biglietti disponibili a 40€).

La presenza del jazz nel programma del Ravello Festival non è una semplice scelta artistica, ma affonda le radici nella storia locale. È noto come, nel 1943, con lo sbarco degli alleati a Salerno, il jazz americano abbia fatto il suo ingresso nel Sud Italia, lasciando una traccia duratura nei musicisti e nelle istituzioni musicali campane. Questa eredità è visibile ancora oggi nella vivacità delle formazioni orchestrali, nella presenza di solisti di primo piano e in un pubblico preparato e partecipe.

Prosegue con successo la mostra Le Donne dell’Antichità di Anselm Kiefer (in collaborazione con la Galleria Lia Rumma) visitabile nel percorso di Villa Rufolo sino al 2 settembre. www.ravellofestival.com; boxoffice@ravellofestival.com; tel. 089 858422.

