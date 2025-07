Essere del Sud, dal 9 agosto ad Atrani

Parte il 9 agosto, dalle ore 19.30, la rassegna estiva “Essere del Sud”: un viaggio tra musica, ironia, tradizione e bellezza per raccontare l’anima più autentica del borgo, tra i più suggestivi della Costiera Amalfitana.

Ad aprire la kermesse il “Sunset Spritz Party”, un evento suggestivo in riva al mare, in cui la musica si fonderà con il tramonto in una delle cornici più spettacolari dell’intera Costa, quella dello “Scoglio a pizzo”. Protagonista della serata sarà Stefano Piccirillo, noto speaker radiofonico, docente, opinionista e autore, che accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio sonoro dagli anni ’90 ad oggi, tra onde, spritz e balli sotto le stelle.

La serata prevede un dress code ispirato ai colori del tramonto, arancio, rosa, giallo o oro, per creare un’armonia visiva con la scenografia naturale che da sempre abbraccia il mare e lo skyline inconfondibile di Atrani. Un’occasione per celebrare la musica, i ricordi e lo spirito conviviale del Sud, in un’atmosfera evocativa e coinvolgente.

Stefano Piccirillo, con la sua voce e la sua esperienza artistica, sarà la colonna sonora ideale per un tramonto che diventa palco naturale: una presenza carismatica che ha attraversato il mondo della radio, della televisione, del doppiaggio e della scrittura dando voce e forma a storie, emozioni e generazioni.

Il “Sunset Spritz Party” è solo il primo appuntamento di una rassegna che proseguirà fino a fine agosto, con eventi che spazieranno dalla comicità alla bellezza, dalla musica popolare alla tradizione gastronomica, e trasformeranno Atrani in un palcoscenico di emozioni e suggestioni.

Calendario degli eventi della rassegna “Essere del Sud”:

* 9 agosto – Sunset Spritz Party con Stefano Piccirillo

* 13 agosto – Serata comica con Peppe Iodice, tra satira e risate

* 22 agosto – Sfilata e glamour con “Un Volto per Fotomodella”

* 23 e 24 agosto – Sagra del Pesce Azzurro, con spettacoli a tema e musica popolare

L’estate ad Atrani si accende così di musica, sorrisi e tradizione: una celebrazione corale dell’essere meridionali, tra vicoli, piazze, sapori e suoni che raccontano un’identità da vivere intensamente.

Gli eventi, promossi dal Comune di Atrani, esprimono un concept che si fa dichiarazione di appartenenza e orgoglio identitario: “Essere del Sud non è una posizione sulla cartina, è un modo di vivere, di accogliere, di emozionarsi. È un battito del cuore che si sente più forte d’estate, tra un vicolo illuminato e il suono di una risata in piazza” come afferma il consigliere delegato ad Eventi e Spettacoli, Giuseppe Pisacane.

