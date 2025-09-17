Nota | Aggiornamento caso ex-Salid | Commissione Trasparenza

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
NOTA | AGGIORNAMENTO CASO EX-SALID | COMMISSIONE TRASPARENZA | AVVOCATA CLAUDIA PECORARO

Questa mattina si è riunita la Commissione Trasparenza per occuparsi ed istruire, su mia richiesta, la vicenda delle mascherine rinvenute nella ex Salid, e per la cui gestione ho ricevuto delega dal Presidente Cammarota, che ringrazio sempre per l’ampia disponibilità e collaborazione.

Si opererà su due versanti:

– verrà chiesto al comandante Battaglia copia del verbale del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, così da avere contezza delle quantità, qualità e provenienza del materiale rinvenuto;
– verranno attivati i contatti con l’Ufficio Patrimonio per chiarire chi gestiva e doveva garantire la custodia della struttura, oggi ridotta a microdiscarica, e comprendere se fosse in capo al Comune o affidata ad altri soggetti.

Le mascherine devono essere sequestrate, controllate e verificate con urgenza. La Commissione tornerà a riunirsi non appena sarà acquisita la nota della Municipale.

Avvocata Claudia Pecoraro
Vicepresidente Consiglio Comunale di Salerno
Consigliera Comunale Movimento 5 Stelle di Salerno

