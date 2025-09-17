Aisla illumina la Campania di verde

|La Campania si mobilita per la XVIII Giornata Nazionale SLA, l’iniziativa che unisce l’Italia nella solidarietà verso le persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e le loro famiglie, oltre 580 sul territorio regionale.
Il 18 settembre, piazze e monumenti della Campania si illumineranno di verde, colore simbolo di vicinanza, speranza e attenzione ai diritti delle persone con SLA. Un’occasione unica per ammirare alcuni dei luoghi più suggestivi della regione: dal fascino storico del Palazzo Filangieri a Lapio, al Municipio e Monumento ai Caduti di Aquilonia, alla bellezza antica del Tempio di Nettuno del Parco Archeologico di Paestum e Velia, passando per la solennità del Duomo di S. Lorenzo a Scala, fino ai centri vivaci di Bracigliano (Comune), Castel San Giorgio (Piazza Martiri d’Ungheria e sede Comunale), Mercato San Severino (Palazzo Vanvitelli), Apollosa (monumento da definire) e Torre del Greco (Palazzo Baronale).
Nel weekend del 20 e 21 settembre, i volontari AISLA saranno presenti con la campagna di raccolta fondi “Un contributo versato con Gusto”, trasformando la solidarietà in supporto concreto: assistenza domiciliare, trasporto attrezzato, progetti di vacanze accessibili, consulenza legale e supporto psicologico per le famiglie. In Campania, i banchetti saranno presenti domenica 21 settembre:
|La raccolta fondi è sostenuta dai Family Banker di Banca Mediolanum: i primi 50.000 euro raccolti con la promozione delle bottiglie di Barbera d’Asti DOCG saranno raddoppiati da Fondazione Mediolanum, aumentando l’impatto sulle attività educative e sul supporto psicologico ai bambini che crescono accanto alla SLA. In Campania, hanno aderito gli uffici di Ischia, Benevento, Vico Equense, Montefredane, Santa Maria a Vico e Napoli. Chiunque può partecipare alla solidarietà ordinando la propria Secure Box sul negozio solidale AISLA, contribuendo così a finanziare Operazione Sollievo, il programma nazionale di aiuti concreti per le persone con SLA.
“Ogni luce verde che illuminerà le piazze della Campania il 18 settembre non è solo un simbolo, ma un messaggio di vicinanza e speranza per chi affronta la SLA e le loro famiglie“, sottolinea Pina Esposito, Segretario Nazionale AISLA. “La Campania dimostra ancora una volta quanto sia forte il legame tra cittadini e persone con SLA, trasformando un gesto simbolico in un impegno concreto: nessuno deve essere lasciato solo.”
Con l’edizione 2025, la Giornata Nazionale SLA conferma la sua forza simbolica e sociale, diventando il segno di una comunità matura, capace di richiamare istituzioni e opinione pubblica a una battaglia di civiltà che riguarda tutti; quest’anno l’iniziativa segna anche un riconoscimento storico: il nome, l’idea e il format della Giornata sono stati registrati presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a conferm a del suo valore culturale e sociale, e l’evento gode già dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, del patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’ANCI, della Regione Piemonte e del sostegno dei Borghi più belli
