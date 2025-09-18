Cibo etnico non tracciabile, maxisequestro dei Carabinieri

Oltre 1.200 chilogrammi di alimenti etnici privi di tracciabilità sono stati sequestrati dai Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Salerno nel corso di un controllo effettuato ieri presso un deposito alimentare a Capaccio-Paestum.

L’operazione, condotta con il supporto di personale dell’Icqrf di Napoli e dell’Asl di Salerno, ha portato anche alla chiusura immediata del locale, un’area di circa 1.000 metri quadrati, riscontrato in gravi condizioni igienico-sanitarie.

Nei confronti della titolare dell’attività sono state elevate due sanzioni amministrative per un totale di 3.500 euro.

Il sequestro rientra nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla salvaguardia della legalità nelle filiere produttive.

Dichiarazione Ministro Lollobrigida sequestro derrate alimentari Capaccio Paestum
“Complimenti al Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno e all’ICQRF di Napoli per l’operazione che ha portato al sequestro di oltre 1,3 tonnellate di prodotti privi di tracciabilità e in alcuni casi spacciati come italiani, ma provenienti dal Nord Africa. Un lavoro prezioso per tutelare la salute dei cittadini, garantire correttezza sui mercati e difendere il valore del Made in Italy agroalimentare”, così il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida commentando il sequestro, nel comune di Capaccio Paestum, di 1,3 tonnellate di derrate alimentari prive di tracciabilità e di etichettatura, in cattivo stato di conservazione e provenienti da Algeria e Marocco. Il sequestro è avvenuto in un deposito di alimenti etnici di oltre 1.000 mq e situato nel seminterrato di uno stabile.

L’operazione, condotta da i Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno, insieme ai militari dell’Arma territoriale, al personale dell’ICQRF di Napoli e ai funzionari del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Salerno ha scongiurato un potenziale pericolo per la salute dei consumatori e ha evitato che la merce potesse essere commercializzata indicando l’Italia come origine.

L’intervento dell’ICQRF e delle Forze dell’ordine ha garantito ancora una volta sicurezza e legalità, pilastri imprescindibili a tutela dei cittadini e delle nostre filiere agroalimentari.

