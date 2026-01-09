Non ti pago di Eduardo al Teatro Verdi con Salvo Ficarra e Carolina Rosi

Secondo appuntamento del nuovo anno al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno.

Dal 15 al 17 gennaio (ore 21) e il 18 gennaio (ore 18) andrà in scena in scena Non ti pago, capolavoro di Eduardo De Filippo interpretato da Salvo Ficarra e Carolina Rosi, nella storica regia di Luca De Filippo riproposta a dieci anni dalla sua scomparsa.

Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, è tra i titoli di punta della stagione 2025/2026 e approda a Salerno dopo essere stato accolto con grande interesse nelle principali piazze italiane.

Non ti pago è una delle commedie più celebri del drammaturgo napoletano, un gioiello di comicità amara focalizzato sull’eterna tensione tra caso, destino e superstizione.

Protagonista è Ferdinando Quagliuolo, gestore di una ricevitoria, convinto che la fortuna lo abbia sempre ignorato. Quando un suo dipendente, nonché futuro genero, vince una somma al lotto grazie ai numeri “ricevuti in sogno” dal padre defunto di Ferdinando, esplode un conflitto tragicomico e paradossale che l’autore ha trasformato in un meccanismo teatrale perfetto.

L’interpretazione di Salvo Ficarra, affiancato da Carolina Rosi, restituisce freschezza e autenticità al testo, mantenendo intatto il rigore della tradizione eduardiana. La ricostruzione dell’allestimento ha riportato alla luce non solo oggetti e atmosfere, ma anche ricordi e legami tra gli attori.

La regia di Luca De Filippo, ripresa fedelmente, è considerata uno dei suoi lavori più maturi e rappresenta un omaggio alla sua eredità artistica. La Rosi ha infatti precisato: “Luca aveva letto la storia in chiave moderna e aveva registrato con cura in modo quasi grottesco ma mai macchiettistico, i temi che Eduardo, autore di indiscussa contemporaneità, ha sempre analizzato nelle sue opere: la disgregazione dei rapporti familiari, metafora del disfacimento di una società”. Ed ha aggiunto: “A dieci anni dalla sua scomparsa ho deciso di riportare sulle tavole del palcoscenico la commedia; per omaggiarlo certo, ma soprattutto per restituirlo al suo pubblico che continua ad amarlo e a quei ragazzi che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo come persona e di applaudirlo in teatro. Così mi sono dedicata con forza al progetto, cosciente della responsabilità che avrei dovuto affrontare, ma anche certa del sostegno che avrei incontrato nel proporlo”.

La ripresa dello spettacolo conserva la scenografia originale del 2015, firmata da Gianmaurizio Fercioni, insieme ai costumi di Silvia Polidori e alle musiche di Nicola Piovani.

Accanto ai due protagonisti, in scena gli attori storici della Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, tra cui Nicola Di Pinto e Mario Porfito, per un ensemble che restituisce tutta la vitalità del teatro eduardiano.

La coppia Ficarra-Rosi, già accolta con entusiasmo dal pubblico nelle tappe precedenti, offre una lettura intensa, rispettosa e sorprendentemente attuale del testo.

SALVO FICARRA – CAROLINA ROSI

e con

NICOLA DI PINTO – MARIO PORFITO

GIANNI CANNAVACCIUOLO – PAOLA FULCINITI

in

NON TI PAGO

di EDUARDO DE FILIPPO

regia LUCA DE FILIPPO

con (in ordine di apparizione)

VIOLA FORESTIERO FEDERICA ALTAMURA

VINCENZO CASTELLONE ANDREA CIOFFI CARMEN ANNIBALE

scene

GIANMAURIZIO FERCIONI

costumi

SILVIA POLIDORI

musiche

NICOLA PIOVANI

luci

SALVATORE PALLADINO

aiuto regia

NORMA MARTELLI

