Maltempo, proroga allerta di 12 ore

La Protezione Civile, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l’allerta meteo ma abbassando il livello da Arancione a Giallo sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Permane un livello di allerta meteo Gialla sulle zone 2 ( Alto Volturno e Matese), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento).

Sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, di moderata intensità.

Dal punto di vista del rischio atteso, si potrebbero determinare: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento delle acque nelle sedi stradali e rigurgito dei sistemi di smaltimento con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili cadute massi e frane legate a condizioni idrogeologiche fragili, anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli. Si ricorda ai Comuni delle zone interessate di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti.

