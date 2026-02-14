Il dottor Claudio Widmann nominato Socio Onorario del “Rotary Club Salerno Duomo”.

Di
Aniello Palumbo
-
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno

“Il futuro del Rotary è nel continuare a coltivare e valorizzare il meglio dell’uomo, coerente con l’ispirazione di Paula Harris: che abbracci un’etica fondata sul sentimento, sulla percezione dell’altro, sull’amicizia”. Sono le parole del dottor Claudio Widmann, psicologo, psicoanalista junghiano, scrittore, docente presso varie Scuole di Specializzazione, Past President del Club Rotary di Ravenna e del Club Rotary Galla Placida (Ravenna), da lui fondato, già Presidente della Commissione di Formazione del Distretto Rotary 2072, che è stato il protagonista della conviviale rotariana organizzata al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, dal “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto dal dottor Gaetano Cuoco, in interclub con il “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” presieduto dall’imprenditore Vittorio Villari  Dopo la lettura del ricco curriculum del dottor Widmann, ad opera del Segretario del Club Pacifico Marinato, il Presidente Gaetano Cuoco ha nominato il dottor Widmann socio Onorario del Club. Il dottor Widmann autore del libro:” Il Rotary Ideale. Un secolo di idee, concetti valori e cultura”, ha spiegato che nella ruota del Rotary è già scritto che il Rotary è movimento: “Che il Rotary è fatalmente in trasformazione. Possono cambiare le forme, ma ogni ruota gira sempre intorno ad un punto fermo, il mozzo: il punto fermo del Rotary sono i valori fondamentali enunciati da Paul Harris, che centoventuno anni fa fondò il Rotary: in primo luogo la coltivazione dell’uomo migliore che Paul Harris chiamava “i migliori elementi”; coloro che sanno realizzare aspetti di eccellenza dello specifico umano. il Rotary è un’associazione di figure – leader nel proprio settore professionale che coniugano eccellenza professionale e integrità morale”. Il dottor Claudio Widmann, che è stato invitato a Salerno dall’avvocato Carmine Napoli, socio del Club, ha raccontato il contesto storico e culturale in cui è nato il Rotary:” Nel 1905 a Chicago. Le matrici culturali del Rotary affondano nella prima grande corrente filosofica americana: il pragmatismo, che nasce dalla filosofia della trasformazione. Lo spirito originario del Rotary è quello di anticipare i tempi e di trasformarsi   costantemente. Paul Harris diceva che” Il Rotary è ed è sempre stato un po’ in anticipo sulle tendenze del tempo”.  Il dottor Widmann ha poi parlato del Rotary attuale:” Il mondo sta cambiando velocemente e anche nel Rotary molte cose stanno cambiando: negli ultimi anni abbiamo familiarizzato con le tecnologie digitali e il Rotary del futuro sarà un Rotary sempre più dematerializzato, sempre più online, un Rotary sempre più globalizzato. Anche il concetto di amicizia, che ha una componente emotiva, è cambiato: ci sono gli amici di rete, molti dei quali non abbiamo mai incontrato, ma che sono delle presenze reali nella nostra vita”. Il dottor Widmann ha ricordato che la nostra società è caratterizzata dalla velocità:” Una delle sfide del Rotary è di assecondare la velocità, di adattarsi alla trasformazione. La grandezza del Rotary sta proprio nel suo futuro, non nel suo passato: il Rotary migliore è il Rotary che sarà”.  A portare i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo di Rienzo, è stata l’Assistente del Governatore Maria Luisa De Leo. Presenti alcuni  soci e il Presidente del “Rotary Club  Tuscianum 1929”,  il dottor Cesare Pandolfi.

Aniello Palumbo

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE