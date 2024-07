Maiori, “The Art of piano” con M.Kwon e F.Soprano venerdì 12

La pianista coreana-americana Min Kwon e il pianista napoletano Fabrizio Soprano sono attesi venerdì 12 luglio, nella storica chiesa di San Domenico a Maiori (ore 21, ingresso libero), per il 27° Amalfi Coast Music & Arts Festival. Brani, tra gli altri, di Cimarosa (Sonata in do maggiore e Sonata in si bemolle maggiore), Scarlatti (Sonate K.380 e K.159) e Schubert (Improvviso op.90 n.2) saranno interpretati nel recital “The art of piano”, patrocinato dal Comune di Maiori.

Concertista, didatta e sostenitrice delle arti, insegnante di pianoforte alla statunitense Rutgers University, Min Kwon ha una carriera versatile che l’ha portata ad esibirsi in Europa, nelle Americhe e in Asia con rinomate orchestre (Philadelphia Orchestra, Wiener Residenz Orchester, Orquesta Sinfónica Venezuela, Bacau Philharmonic, tra le altre), collaborando con direttori come James Conlon, Stanislaw Skrowaczewski, Alan Gilbert, Xian Zhang, e in sale di grande importanza, tra cui la Weill Recital Hall della Carnegie di New York, dove torna ogni anno come artistic director di spettacoli a tema acclamati dalla critica.

Fabrizio Soprano, applaudito sui palcoscenici nazionali e all’estero – tra gli altri, Lincoln Center, Kennedy Center, Salle Gaveau, Marble Palace – si è formato tra l’Italia e gli Usa, al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e alla Juilliard School di New York. Entrato in contatto, negli Stati Uniti, con altri stimolanti generi musicali, come il jazz ed il rock, ha avviato un percorso di ricerca che lo ha portato a collaborare con artisti del calibro di Harry Connick jr, Clemens Orth, Tony Bennet, Gato Barbieri. Da allora, parallelamente all’attività classica, il pianista porta avanti progetti su nuovi linguaggi musicali.

Annullato il concerto di sabato 13 per motivi di salute del maestro Lowenthal che avrebbe dovuto esibirsi quella sera nella chiesa di San Domenico, il festival proseguirà con i giovani talenti del pianoforte che, arrivati da diverse nazioni, suoneranno per le “Young artist concert series” domenica 14 nella stessa location di Maiori (ore 21, ingresso libero).