Al Ravello Festival voci internazionali e l’Orchestra del San Carlo per la Nona di Beethoven sabato 13

Ha da poco compiuto 200 anni, era infatti la sera del 7 maggio 1824 quando al Kaerntnerthortheater di Vienna Beethoven, benché ormai afflitto da sordità totale, diresse personalmente la prima esecuzione della IX Sinfonia in re minore op.125 “Corale”, con il supporto del direttore del teatro.

Il numeroso pubblico in sala accolse la Sinfonia con grandissimo entusiasmo e acclamò il compositore con cinque standing ovation, tributandogli oltre agli applausi, che non poteva sentire, un gioioso e accorato sventolio di fazzoletti bianchi.

Nasceva così una delle opere più amate della storia della musica, un capolavoro rivoluzionario che ha attraversato indenne duecento anni di esecuzioni e che sabato 13 luglio (ore 20) verrà eseguito sul Belvedere di Villa Rufolo dall’Orchestra e dal coro del Teatro di San Carlo diretti da Edward Gardner.

Il direttore inglese, fresco di debutto alla guida dell’Orchestra del Massimo napoletano, potrà contare su un cast vocale di assoluto pregio composto dal soprano Ailyn Pérez, dal mezzosoprano Elisabeth DeShong, dal tenore René Barbera e dal baritono Simon Keenlyside, tutti per la prima volta nella Città della musica.

Gardner condurrà il pubblico del Ravello Festival in quel viaggio dal buio alla luce segnato dai quattro movimenti di cui è composta la Sinfonia, dal caos alla pace, da uno stato di affanno e angoscia attraverso un percorso di speranza che sfocia nella gioia. Quella gioia che esplode nel movimento corale conclusivo, il brano musicale forse più noto di Beethoven, sulle parole dell’inno di Friedrich Schiller An die Freude – “Alla gioia”, adottato come inno dell’Unione Europea.

Ricordiamo che la Fondazione Ravello promuove la musica tra i giovani under 25 mettendo a disposizione biglietti a tariffa agevolata (10 euro) per tutti gli eventi.

Il Ravello Festival è sostenuto dalla Regione Campania e dal MiC. www.ravellofestival.com | Tel. 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com

Sabato 13 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Orchestra e coro del Teatro di San Carlo di Napoli

Direttore, Edward Gardner

Ailyn Pérez, soprano

Elisabeth DeShong, mezzosoprano

René Barbera, tenore

Simon Keenlyside, baritono

Posto unico € 50

Programma

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n.9 in re minore per soli, coro e orchestra op.125