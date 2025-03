Gigione a Polla domenica 30

Ci vorrebbero centinaia di ore per raccontare l’universo che ruota attorno a Gigione, considerando che in lui si identifica in una provincia, quella italiana, ben più ampia dei confini geografici entro i quali è contenuta.

Luigi Ciaravola, in arte Gigione, domina i palchi delle sagre e delle feste di piazza italiane, su di lui si sono scritti libri (essere Gigione), insignito del prestigioso premio “Mast e Fest” portando con sé l’universo di canzoni che ondeggiano tra il sacro e il profano, tra il doppio senso e la devozione, tra il bene e il bene.

Era passato tanto, troppo tempo dall’ultima volta di Gigione nel Cilento, finalmente l’attesa è finita,

Domenica 30 Marzo all’Hotel Ristorante Isteia, il numerosissimo popolo di fan dell’ideatore della musica Dance and Folk e’ gia’ in trepidante attesa pronto ad accoglierlo come solo il popolo Cilentano che ama divertirsi sa fare.

Non un classico pranzo spettacolo, ma tra un ricco menu’ rigorosamente Made in Cilento ed il mitico Gigione diventa un invito a trascorrere una domenica all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

Per informazioni e prenotazioni Hotel Ristorante Isteia Via Annia (Polla) 0975 390025 oppure linea diretta anche via whatsapp +39 328 4915570