Freud e Karenina – Un personaggio in cerca di analisi, domenica 23 al Teatro La Ribalta

La magia del teatro torna a incantare il pubblico salernitano con “Freud e Karenina – Un personaggio in cerca di analisi”, lo spettacolo che vedrà protagonisti Fabio Mazzari e Giuliana Meli.

L’appuntamento è fissato per il 23 marzo alle ore 19 presso il Teatro La Ribalta di Salerno, nell’ambito della rassegna “ I diversi volti del teatro “.

In scena Fabio Mazzari e Giuliana Meli

La compagnia “ Il Piccolo ” di Battipaglia porta in scena un’opera che ha già conquistato il pubblico con la sua originalità e profondità. Scritto, diretto e interpretato da Fabio Mazzari, affiancato da Giuliana Meli, lo spettacolo fonde letteratura, storia e analisi sociologica in un intreccio affascinante e coinvolgente.

Dopo il debutto del 17 novembre 2023, “Freud e Karenina” ha continuato a riscuotere successo grazie a una sceneggiatura raffinata e all’interpretazione magistrale dei due protagonisti. Fabio Mazzari, noto al grande pubblico per il ruolo di Alfio Gherardi nella soap “Vivere” (Mediaset, 1999-2008), e Giuliana Meli, attrice e co-fondatrice del Teatro “Il Piccolo” di Battipaglia, daranno vita a un’opera che promette emozioni intense e riflessioni profonde.

Freud e Karenina, una trama avvincente tra psicoanalisi e letteratura

Lo spettacolo indaga le complessità della psiche umana, esplorando temi come l’amore, la passione, il tradimento e la morte, attraverso una seduta psicanalitica che il dott. Sigmund Freud conduce sull’iconica Anna Karenina. Ambientato in una ricostruzione onirica dell’anticamera dello studio dello psicanalista, ha l’ambizione di analizzare i lati più nascosti del personaggio di Tolstoj, quei lati che lo stesso scrittore ha tralasciato. E chi meglio di Sigmund Freud? Ma perfino le abilità del padre della psicanalisi vacillano di fronte all’arguzia e alla profondità di una delle eroine più importanti della letteratura.

Le parole di Fabio Mazzari

Ho immaginato un incontro virtuale fra lo psichiatra e l’eroina tolstoiana, giocando su di una presunta ma, in un certo senso, non impossibile, contemporaneità dei due protagonisti. Ha preso vita una vera e propria seduta terapeutica, nel corso della quale Anna ha modo di mostrare tutta la sua femminilità caratteriale, mutevole e impulsiva, la sua anima vibrante di giovane donna carica d’ amore e di conflitti, seducente, maliziosa e insieme disperata. Un punto di vista soggettivo e individuale, che racconta indirettamente la parte più importante del romanzo di Tolstoj, sotto lo sguardo, apparentemente fermo e distaccato, in realtà umanissimo, del dottor Freud che alla fine si apre e si confida a sua volta.

Valore culturale

“Freud e Karenina – Un personaggio in cerca di analisi” è uno strumento per conoscere nel profondo la figura e la professionalità di Sigmund Freud, poiché la scrittura di Mazzari è il frutto di uno studio meticoloso del pensiero e dei metodi del dottore e si attiene pedissequamente alle “regole” della conduzione di una seduta psicanalitica concepite dallo stesso Freud. È un’occasione per conoscere una delle opere e degli scrittori che hanno contribuito a definire il romanzo moderno e il movimento noto come “realismo sociale”. Tolstoj infatti ha creato un romanzo realistico e complesso, che esplora le contraddizioni e la complessità della natura umana, rompendo le convenzioni del romanzo romantico e influenzando generazioni di scrittori.