Il Conservatorio Martucci riaccende la musica

Il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno inaugura una serie di eventi musicali che, a partire dal 19 marzo, accompagneranno il pubblico in un percorso artistico di ampio respiro.

OPERA CAFÈ

Riparte con grande energia e tante novità l’attesissimo evento lirico Opera Cafè, giunto alla seconda edizione, promosso dal Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno nella suggestiva cornice della Pinacoteca Provinciale di Salerno.

Opera Cafè è un evento innovativo che unisce arte e convivialità. Ideato dalla prof.ssa Irma Irene Tortora e organizzato dal Dipartimento di Canto e Teatro Musicale del Conservatorio “Giuseppe Martucci”, trasforma un luogo d’arte in un palcoscenico vibrante di cultura e dialogo.

Ogni mercoledì dal 19 marzo al 25 giugno (dalle ore 17:30), il pubblico è invitato a immergersi nell’affascinante mondo dell’opera lirica. Il primo concerto, intitolato Bravo, Bravissimo a Te Fortuna Non Mancherà, avrà luogo il 19 marzo e vedrà la collaborazione tra il Conservatorio e gli artisti del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Varna (Bulgaria). Saranno proposte, tra le altre, arie di Rossini, Verdi, Donizetti e Puccini.

In totale, saranno tredici i concerti a tema in programma per il 2025.

I CONCERTI DEL MARTUCCI A SANT’ANNA

Riprende il 25 marzo prossimo anche la stagione de’ I Concerti del Martucci a Sant’Anna, che vede protagonisti docenti e studenti del Conservatorio “Giuseppe Martucci”. Quest’anno, l’iniziativa si arricchisce di una novità importante: oltre agli appuntamenti presso la storica Chiesa di Sant’Anna al Porto, si aggiunge il Centro Pastorale “San Giuseppe” della parrocchia Santa Margherita (via Guido Vestuti, Pastena), nella zona orientale della città di Salerno.

Presso il Centro Pastorale si terranno tre eventi, con il primo concerto in programma il 25 marzo (ore 19) che vedrà protagonista il “Martucci Clarinet Choir”, fondato nel 2016 dalla classe di clarinetto del prof. Gaetano Falzarano, già impegnato in diversi concerti in Italia e all’estero. Il gruppo ha visto l’inserimento anche di studenti di altre classi di clarinetto e ha preso parte al XIII European Clarinet Congress a Salerno, accompagnando solisti di prestigio internazionale.

Questi sono solo i primi appuntamenti in calendario, ma il 2025 sarà un anno ricco di eventi che animeranno diversi luoghi della città, portando la musica sempre più vicino alla comunità salernitana. Un impegno che il Conservatorio ‘Martucci’ continuerà a coltivare con passione, come assicurano il Direttore, prof. Fulvio Artiano, e il Presidente, avv. Luciano Provenza.