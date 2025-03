Cantina&Cultura, Angelo Sparano mercoledì 19

Ultimi due appuntamenti di marzo per Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del nostro territorio.

Mercoledì 19, alle 19, tocca a L’inganno e la vendetta. L’ultimo sussulto dell’inganno longobardo di Angelo Sparano (Area Blu edizioni). Presenta Clemente Ultimo. Dicembre 1079. A Salerno – diventata da due anni e mezzo capitale dei vasti domini del normanno Roberto d’Altavilla detto il Guiscardo – viene derubato e ammazzato un mercante amalfitano. Un vero colpo di fortuna per il ladro: la borsa sottratta al morto conteneva la bellezza di cinquanta bisanti. Ma è stata davvero una rapina? A dubitare fortemente che quell’aggressione mortale sia opera di qualcuno dei loschi frequentatori delle taverne malfamate della zona dle porto, è Landolfo, il funzionario responsabile delle indagini. Secondo lui, dietro l’assassinio di quel ricco uomo d’affari c’è qualcosa di molto più grave, un oscuro pericolo che minaccia perfino l’arcivescovo di Salerno, il celebre Alfano, medico, architetto e poeta e che non riguarda la sola capitale normanna…

Si chiude mercoledì 26 marzo con Il generale Avitabile di Julian J. Cotton (D’Amico editore). Presentano Carmine Pinto e Clemente Ultimo. «Avitabile! Il gran generale di Runjeet Singh, il governatore di Peshawur dalla mano di ferro, colui che disciplinò quei cannonieri Sikh che a Chillianwallah quasi ruppero tutte le linee inglesi; Avitabile, colui che favorì il nostro «esercito vendicatore» al suo passaggio per l’Afganistan, colui che soccorse i nostri infermi nell’ora dell’infortunio, colui che soleva trattenere ogni giorno un centinaio dei nostri ufficiali, colui che nella sua ritirata dal Punjab ebbe una marcia quasi trionfale attraverso i nostri territori fino a Calcutta, ed a Londra ebbe udienza particolare dall’inaccessibile Duca di Ferro – ecco del materiale per una ventina di romanzi.» Julian J. Cotton.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione la libreria Libramente Caffè Letterario.