Gli ex Allievi del Convitto Nazionale di Salerno per l’associazione L’Abbraccio

Si terrà venerdì 28 Marzo, alle ore 20.00, presso l’Auditorium del Convitto Nazionale “Torquato Tasso” di Salerno, il Concerto di Beneficenza dell’Orchestra Pro Nuceria, diretta dal giovane e talentuoso Maestro Simone Gambaro. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Ex Allievi del Convitto Nazionale AD 2023 ODV a scopo benefico. Il ricavato sarà, infatti, devoluto all’Associazione L’ Abbraccio ODV di Salerno, che da anni si occupa di ragazzi con disabilità cognitivo-relazionale, autismo e sindrome di down.

“La nostra Associazione è lieta di offrire supporto ad una organizzazione che da anni si occupa delle fasce più fragili del nostro tessuto sociale – ha dichiarato il Presidente, il dottor Stefano Pecoraro – siano essi adulti o minori, in situazione di difficoltà sociale, economica e relazionale. Questo concerto conferma la nostra volontà di essere presenti, attivamente, nel sociale, mettendo in campo varie iniziative”.

“Il Maestro Simone Gambaro ha fondato l’Orchestra Giovanile Pro Nuceria nel 2023 trasformandola in un laboratorio di crescita artistica e personale per giovani musicisti dotati di grande potenziale – ha ribadito la vicepresidente dell’Associazione, la professoressa Carla D’Amato – Il concerto, che si preannuncia un’esperienza musicale di alto livello, proporrà un repertorio di celebri colonne sonore. Sarà un’occasione unica per chi cerca l’emozione autentica di un’orchestra dal vivo e il fascino senza tempo delle colonne sonore”.