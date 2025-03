Congresso territoriale Cisl Salerno martedì 1

Si aprirà il prossimo martedì 1 aprile il XII Congresso territoriale della Cisl Salerno, dal titolo “Il coraggio della partecipazione”, evento di fondamentale importanza per il mondo sindacale e il territorio salernitano. L’incontro si terrà presso il Museo diocesano “San Matteo”, in largo Plebiscito 12 a Salerno , e vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti del sindacato e delle istituzioni.

I lavori prenderanno il via alle ore 15. Alle 15,30 si darà ufficialmente inizio al Congresso, seguito alle 16 da un momento dedicato alle “Testimonianze di Empowerment e Resilienza” moderato da Andrea Pellegrino, direttore de “L’Ora della Sera”. A seguire, alle 16,30, ci saranno i saluti istituzionali. Il pomeriggio si concluderà con la relazione della segretaria generale della Cisl Salerno, Maria Carmela Cortazzi, prevista per le ore 17.

“Questo congresso rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere sul ruolo del sindacato nella società contemporanea. La partecipazione attiva e il confronto sono elementi essenziali per affrontare le sfide del mondo del lavoro e promuovere un futuro più equo e inclusivo per tutti i lavoratori”, ha dichiarato Maria Carmela Cortazzi.

Il secondo giorno, il 2 aprile, si aprirà con un intenso dibattito a partire dalle 10, sempre all’interno del Museo diocesano “San Matteo” di Salerno. Alle 12, il segretario nazionale Cisl, Ignazio Ganga, interverrà con le sue conclusioni, seguite da una pausa pranzo alle 13,30. Nel pomeriggio, alle 15, inizieranno le operazioni di voto, che porteranno alle 16 alla proclamazione degli eletti. Alle 16,30 si procederà all’insediamento del nuovo Consiglio Generale, con l’elezione del segretario generale, della segreteria territoriale, del comitato esecutivo, del presidente del Collegio dei sindaci revisori, della coordinatrice donne e dei componenti designati nel Consiglio generale della Cisl Campania.