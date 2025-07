Maiori Festival, i prossimi appuntamenti

Prosegue il Maiori Festival nel Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo, il 17 luglio alle 21, con il ritorno del fisarmonicista Armando Rizzo che presenterà il suo nuovo progetto “Tango e dintorni”. Questo lavoro è stato selezionato dall’associazione “Musicisti italiani di Jazz”, che sostiene il jazz e la musica d’improvvisazione in Italia e all’estero, per una tournée europea. Insieme a lui si esibiranno Corrado Cirillo al contrabbasso e al basso elettrico e Luca Mignano alla batteria, creando contaminazioni tra i vari generi musicali in cui la sensualità del tango argentino incontra la continua trasformazione del jazz producendo dei veri e propri viaggi sonori in ogni brano.

Il 21 luglio, alle 21, ancora al Palazzo Mezzacapo, “Maschere”, il concerto che prende spunto dal primo lavoro discografico dell’Ensemble Panarmònia “G. De Falco”, distribuito su CD e sulle varie piattaforme digitali. L’ensemble di clarinetti dedicato al clarinettista e concertista Giovanni De Falco, già docente del Conservatorio di Musica di “San Pietro a Majella” di Napoli, proporrà un repertorio eclettico che attraversa secoli e generi, dal romanticismo ottocentesco di Mendelssohn con il Konzertstück n. 2 in re minore Op. 114 interpretato da Francesco Di Domenico e Salvatore Dell’Isola, a Maschere di Alfredo De Falco fino all’estro virtuosistico delle Variazioni su di un tema di Paganini di Kenneth Wilson.

Il festival proseguirà nella stessa settimana, mercoledì 23 luglio alle 20.45, nel Duomo di San Lorenzo a Scala, nel piccolo borgo costiero, per la prima volta un concerto Fuori Festival in collaborazione con l’associazione culturale “Echos”, con Salvatore Dell’Isola al clarinetto, Maria Biagioni alla viola e Samuele Traviganti al pianoforte che metteranno in scena il progetto “Oltre il tempo: da Salisburgo a New York, andata e ritorno”. Il clarinetto, la viola e il pianoforte formano un ensemble singolare che attraversa oltre due secoli di storia musicale. L’intimità mozartiana con il Trio Kegelstatt, K. 498, la profondità romantica di Schumann nelle “Märchenerzählungen” e la brillantezza contemporanea di Dvorak e Gershwin si fondono in un dialogo senza tempo. La tradizione si rinnova, mostrando come il passato possa risuonare nel presente con sorprendente attualità.

Seguirà, il 24 luglio alle 21, nella Chiesa di San Giacomo, “Musica nell’aria” con il Duo Effe, formato da Gloria Falcone al flauto e Nicola Fusco al clarinetto. È proprio da qui che nasce un concerto che propone un modo diverso di avvicinarsi alla musica: non dal punto di vista tecnico, ma da quello emotivo, sensoriale, profondo. Un concetto di musica che avvolge, che arriva inaspettata, che vibra dentro ognuno di noi. Protagonisti sono due strumenti a fiato, flauto e clarinetto, due voci d’aria, che s’intrecciano in un racconto capace di evocare e trasportare. L’aria che unisce, trasporta, muove, diventa metafora e sostanza. Attraverso il racconto dei due musicisti, ogni brano verrà introdotto e raccontato in una chiave narrativa, per guidare il pubblico all’interno dell’universo espressivo di ogni composizione. Il Festival è patrocinato dal Comune di Maiori, dal FAI Salerno, promosso da Il Tempio di Apollo APS e realizzato grazie al sostegno di partners territoriali. Tutti gli eventi, con inizio alle ore 21, sono a ingresso libero e consultabili sul sito www.maiorifestival.it.

