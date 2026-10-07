Linea d’Ombra Festival, XXXI edizione 9-14 novembre

Linea d’Ombra Festival XXXI edizione è un’iniziativa promossa e organizzata dall’associazione SALERNOINFESTIVAL ETS; realizzata con il contributo ex L.R. 30/2016 della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania; con il contributo ed il patrocinio del Comune di Salerno; con il contributo della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura; con il sostegno della Camera di Commercio I.A.A di Salerno; Sostenitori: con il contributo di Fondazione Carisal con la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud e Isole e di Banca di Credito Cooperativo Campania Centro. Sponsor: La Doria S.p.A. Media Partner: Taxidrivers.

Dal 9 al 14 novembre 2026 torna a Salerno Linea d’Ombra Festival, con la direzione artistica di Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo, giunto alla sua trentunesima edizione. Sei giorni di proiezioni, incontri e dibattiti con protagonisti del cinema italiano e internazionale, con una spiccata propensione per le giovani cinematografie e le produzioni innovative, per esplorare attraverso le immagini le trasformazioni del presente e i passaggi che segnano il nostro tempo.

Tema Play

Tema della XXXI edizione è Play, Gioco, concetto che fa emergere la dimensione di “festa” di Linea d’Ombra: un gioco collettivo che coinvolge artisti e pubblico, e che alla leggerezza affianca la serietà propria di ogni esperienza di gioco. Play diventa così uno spazio di libertà in cui sperimentare, immaginare e raccontare la realtà attraverso la fantasia, la creatività e la condivisione.

Il visual

A dare identità visiva all’edizione, il concept di Roberto Policastro di Doppiavù Studio: «Il visual interpreta il tema PLAY come spazio di connessione, scambio e contaminazione. Le forme, i colori e le traiettorie si intrecciano, giocano con i confini dell’immagine, dando vita a un sistema dinamico in continua trasformazione, evocando percorsi e identità differenti che alla fine entrano sempre in relazione».

Le 4 sezioni

Quattro le sezioni competitive della 31ma edizione.

Passaggi d’Europa presenta 5 lungometraggi provenienti da 14 paesi europei. Corto Europa è composta da diciassette opere provenienti da 14 paesi.

Open Space – Premio Banca Campania Centro è la nuova sezione competitiva del festival dedicata ai cortometraggi realizzati in Campania da registi under 36.

UniFest è il contest universitario internazionale con la direzione scientifica del Laboratorio di Storytelling audiovisivo-LABSAV, del Dipartimento di Scienze politiche e della comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, con il patrocinio della Consulta Universitaria Cinema. Studenti e studentesse si dovranno confrontare con il tema dell’edizione, Play, immagini che ritornano, gesti che si ripetono, linguaggi che cambiano forma.

I film delle quattro sezioni competitive sono valutati da una giuria di esperti ed esperte del settore.

Giuria Popolare

Per le prime due sezioni, inoltre, il pubblico può esprimere la propria preferenza attraverso una Giuria Popolare composta da appassionati di cinema dai 14 anni in su, che assegnerà un riconoscimento dedicato. Le iscrizioni alla Giuria Popolare sono aperte sul sito del festival fino al 31 ottobre.

Fuori Concorso

Al Concorso si aggiunge un Fuori Concorso ricco di appuntamenti, a partire da proiezioni e incontri. Non mancheranno, come di consueto, proiezioni e laboratori aperti alle scuole con Percorsi dello Sguardo – Nuovo Cinema Italiano, la letteratura con le presentazioni di LdoBook, la musica e la performance con Quinto Elemento, i Ring che vedranno protagonisti professionisti del settore in dibattiti senza esclusioni di colpi e l’attesa Maratona Notturna dedicata alla retrospettiva di un autore.

Le location

Confermate le storiche location della Sala Pier Paolo Pasolini, dedicata alla proiezione di concorsi Passaggi d’Europa e Corto Europa, e del Piccolo Teatro Porta Catena, sede delle repliche dei cortometraggi di Corto Europa, della nuova sezione in concorso Open Space – Premio BCC e opere fuori concorso.

A queste si aggiunge il Complesso San Michele, che ospiterà la nascente sezione Lab/Hub con incontri di formazione sulle professioni del cinema e dell’industria audiovisiva contemporanea, le presentazioni di libri LdO Book e alcune delle attività della sezione Unifest. Sempre il Complesso San Michele sarà sede del progetto espositivo speciale “Disegnare lo schermo – Il cinema nell’arte di GIO QUASIROSSO” (all’anagrafe, Giovanni Esposito). La mostra, nata in collaborazione con COMICON, sarà inaugurata sabato 7 novembre.

Il programma e gli ospiti della 31esima edizione di Linea d’Ombra Festival saranno annunciati nelle prossime settimane.

Maggiori informazioni sul sito: https://www.lineadombrafestival.it/

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