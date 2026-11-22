La Longobardi Scafati ha ottenuto una vittoria cruciale nella lotta per la salvezza, superando l’Acqua San Bernardo Cantù con un punteggio di 83-67. Questo è stato il primo successo per coach Antimo Martino, che ha guidato la squadra in modo efficace durante la partita. Dopo un primo tempo equilibrato, Scafati ha cambiato marcia nella ripresa, segnando un terzo quarto decisivo grazie a una difesa più intensa e a un attacco più fluido.

La partita è iniziata con un avvio sostenuto, con Offurum che ha segnato i primi punti per Scafati. Tuttavia, Cantù ha risposto rapidamente, portandosi in vantaggio. La situazione è rimasta in equilibrio fino al primo quarto, che si è chiuso con un punteggio di 11-20 in favore degli ospiti. Nel secondo quarto, Scafati ha iniziato a recuperare, ma Cantù ha mantenuto un leggero vantaggio, chiudendo il primo tempo sul 30-34.

Nella ripresa, Scafati ha mostrato un volto completamente diverso. Moore, in particolare, ha brillato, segnando 7 punti consecutivi e portando la sua squadra in vantaggio. Il terzo quarto si è concluso con i gialloblù in vantaggio di 8 punti, grazie a un finale di periodo molto positivo.

Nell’ultimo quarto, Scafati ha continuato a spingere, raggiungendo un vantaggio massimo di 14 punti. Nonostante un tentativo di recupero da parte di Cantù, Scafati ha mantenuto il controllo e ha chiuso la partita con una vittoria fondamentale.

Coach Martino ha dedicato la vittoria al direttore dell’area tecnica Enrico Longobardi, festeggiato in questi giorni. Ha elogiato la squadra per la voglia e l’abnegazione dimostrate, sottolineando l’importanza di questa vittoria per la corsa salvezza. Ha anche accennato alla necessità di migliorare nella gestione delle palle perse e ha confermato che la squadra sta lavorando per trovare un sostituto per Onyema, che sta per partire.

Con questo successo, Scafati si rilancia nella lotta per la salvezza, portando a casa due punti preziosi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Scafati vince la sfida salvezza, Cantù battuta. Primo successo per coach Martino” ricevuto tramite email da “BASKET SCAFATI 1969” in data 22/11/2026.